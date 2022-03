Giovanili Regionali, tutti gli approfondimenti che troverete sul giornale

Tutti gli approfondimenti che troverete sul giornale questa settimana, oltre alle partite seguite sul campo (QUI L'ELENCO)

La volata finale è cominciata, ma per affrontarla nel modo giusto bisogna conoscere le regole del gioco o quantomeno rinfrescarle. Forse non tutti sanno chi va alle fasi finali e chi retrocede, ma tutti dovrebbero saperlo. Per questo a pagina 19 abbiamo ripreso in modo completo il regolamento dei regionali: da chi accede alle fasi finali a come funzionano retrocessioni dirette e playout. Tanti aspetti da approfondire e sapere per farsi i calcoli e le tabelle di marcia.

La conoscete la regola degli 8 punti? Quando si usa lo spareggio e quando la classifica avulsa in caso di pari punti? Cosa succede se si ritira una squadra in caso di lotta ai quarti di finale e retrocessioni? Quando si giocano Playout, Quarti di finale, Semifinali e finali? Una risposta a tutte queste domande c’è ed è a pagina 19.

• Under 17 (pagine 20-23)

Lascaris sicuro in vetta, casale fuori di un soffio

subentra e ritrova i "suoi" 2005, lo sostituisce in Under 15 Re è l'oro di Chieri, tripletta da urlo alla Cbs

• Under 16 (pagine 24-27)

Biella , playoff a rischio, Bra può ancora sperare

• Under 15 (pagine 28-31)

Galvagno Re di Chieri, Busico per la rimonta

Vanchiglia , Olivieri esplode: «Scandaloso! Rigori inesistenti e malafede»

• Under 14 (pagine 32-35)