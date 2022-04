Le migliori giovanili in Piemonte: è fuga per due società

Questo articolo è PREMIUM. Per leggerlo ti basta essere abbonato o aver acquistato il giornale in edicola e aver scannerizzato un qualsiasi QR all'interno del giornale.

Il grande finale di stagione si avvicina: non è ancora tempo di tirare le somme, ma di tirare una riga per capire chi sta dnando meglio sì. Allora ecco che arriva il terzo aggiornamento della nostra esclusiva SuperClassifica. Dopo quella del 16 gennaio e quella dell'8 marzo, la nuova fotografia ai Settori Giovanili Piemontesi regala numerosi spunti di riflessione (in salita e in discesa).

QUI L'AGGIORNAMENTO DELL'8 MARZO

Come funziona la SuperClassifica? • Calcolo esclusivo di Sprint e Sport, la SuperClassifica è la somma di tutti i punti ottenuti da una società in tutte le categorie di un certo comitato. In questo caso riguarda i campionati Giovanili Regionali, quindi dall'Under 14 all'Under 17. Escluse dal calcolo le seconde squadre e l'Under 19, in quanto alcune delle squadre al vertice vedono la propria Juniores partecipare ai campionati nazionali.

Mattia Leo, attaccante 2006 del Chisola.

Esistono due possibili graduatorie: quella per punti fatti, che prendiamo in esame ora, e quella per media punti. Per le prime posizioni non cambia molto, mentre se si scende un po' col dito ci si accorge di alcune società che vanno bene in determinate annate, ma ha anche alcune squadre in campionati provinciali che "penalizzano" la graduatoria dei punti totali. Le squadre ritirate (una in Under 17 e una in Under 14) obbligano a guardare entrambi i fattori.

Quante scalate verso l'alto • Nelle prime sei posizioni si scambiano il dominio, ma alla fine le piazze sono sempre le solite e sono sempre torinesi. Ai piedi della top six rimane saldo il Bra, che anzi accorcia sul Lucento. Da uno svantaggio di 8 punti, il gap diventa di 5. Ai limiti della Top 10 la Pro Eureka continua la sua risalita superando la Sparta Novara: a marzo era a -4, ora i blucerchiati salgono a +1 al nono posto.

Gregorio Timo della Pro Eureka Under 14. I blucerchiati hanno rimontato molto terreno al Volpiano superandoli al secondo posto. Girone di ritorno da sogno per i ragazzi di Marco Ferreri.

Uno dei salti in avanti più significativi lo fa la Juve Domo (QUI LO SCONTRO DIRETTO VINTO CON LA BIELLESE IN UNDER 15). Forte di un biennio Giovanissimi da primi posti, la società ossolana guadagna 5 posizioni raggiungendo l'11ª e stando davanti anche a una buona Accademia Borgomanero che sale da 14ª a 12ª. Nella top 20 passi avanti anche per Asti, Cheraschese e Casale. Perdono posizioni e terreno Pinerolo e Biellese.

IL VERTICE

Fino alla festa della donna il podio era una rissa: Lascaris, Chisola, Volpiano e Alpignano. Quattro squadre in quattro punti. Una situazione che, con tante giornate al termine, era aperta a qualsiasi scenario possibile. Le giornate passano e variabili si aggiungono (banalmente le squadre ritirate che complicano i calcoli). Che si guardi la media o che si guardino i punti totali lo scettro non passa di mano: in cima c'è il Lascaris. Il settore giovanile di Cristian Balice (che alla guida della sua Under 17 ha già strappato il pass per i quarti di finale) continua, come nelle precedenti proiezioni, a guidare il movimento.

Cristian Balice si coccola Francesco Cipullo e Filippo Marotta, due protagonisti assoluti nella trionfale marcia del Lascaris Under 17.

Il vantaggio è di soli 3 punti, quindi non è granitico, ma la costanza ai bianconeri di via Claviere non sembra mancare. Completano il podio a parità di media punti/partita sono Alpignano e Chisola. Il settore biancazzurro di Omar Cerutti ha totalizzato più punti dei vinovesi, ma con due partite in più: ergo sono da considerare a pari punti.

Recupera terreno ma rimane comunque all'inseguimento il Chieri, mentre a perdere piuttosto terreno (complici gli scontri diretti andati nel verso sbagliato) è il Volpiano che rimane comunque a distanza di sicurezza (8 punti) sul Lucento.

LA GRADUATORIA