Giovanili Regionali, tutti gli approfondimenti che troverete sul giornale

Pasqua è alle porte e i verdetti iniziano a fioccare. Dopo il Lascaris la scorsa settimana in Under 17, stappano le bottiglie anche Volpiano 2007, Gassino e Chisola 2008. Ecco tutti gli approfondimenti che troverai domani in edicola e sull'edicola digitale. Segui con noi lo sprint finale.

UNDER 17 (pagine 20-23)

Venaria PROve salvezza, Gentile rialza il Borgaro. Venaria, Borgaro e Rivarolese confermano il momento positivo e accendono la lotta playout nel gruppo B.

Venaria, Borgaro e Rivarolese confermano il momento positivo e accendono la lotta playout nel gruppo B. Il Grugliasco tallona il Bacigalupo, Pozzomaina e Aygreville in sfida. Grugliasco alle calcagna del Baci, dietro il Mirafiori spera ancora. Playout ancora apertissimi nel girone C

Grugliasco alle calcagna del Baci, dietro il Mirafiori spera ancora. Playout ancora apertissimi nel girone C Rammarico Chisola, Domiziano castiga i suoi ex compagni. Domiziano e la dura legge dell'ex colpiscono il Chisola; vinovesi ripresi dal Bra e Fossano più lontano.

UNDER 16 (Pagine 24-27)

Mirasola uomo mercato, linea calda con Balice. Mirasola in contatto con Balice, probabile futuro alla guida dei 2006 del Lascaris.

Mirasola in contatto con Balice, probabile futuro alla guida dei 2006 del Lascaris. Il "solito" Viro illude il Grugliasco, Nissen risponde e si accende il caos. Incontro acceso tra Vanchiglia e Grugliasco, scontri in campo e sugli spalti: genitori obbligati a uscire separatamente

Incontro acceso tra Vanchiglia e Grugliasco, scontri in campo e sugli spalti: genitori obbligati a uscire separatamente Cara trascina i granata nella tana degli orsi, è sorpasso. Focus partita: La Biellese la paga Cara, con la doppietta dell'attacante è vittoria per la Juve Domo

UNDER 15 (pagine 28-31)

Sciacca gol dell'anno, Peradotto un campione. Il Volpiano di Uranio vince il girone B battendo il Lascaris nello scontro diretto

Il Volpiano di Uranio vince il girone B battendo il Lascaris nello scontro diretto Valleriani e il Cholismo giallorosso, la garra del Bra fa da guastafeste. Il Bra batte il Chisola 3-2 e rimanda la festa dei vinovesi

Il Bra batte il Chisola 3-2 e rimanda la festa dei vinovesi Zerbi segna e trascina: raggiunta la quota 20 gol. Il Pianezza di Garro batte il Caselle e fa un importante scatto nella corsa alla salvezza diretta

UNDER 14 (pagine 32-35)