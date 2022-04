Di Natale, super scatenato: 8, Valenza, un muro vivente: 7.5

Dopo un match ricco di emozioni, giocato ad alti livelli tra Aldini ed Arcellasco, la vittoria è della padrona di casa: tre reti, e due marcatori, portano i Falchi temporaneamente in cima alla classifica, in attesa di ciò che succederà alla Lombardia Uno. Il duo Di Natale-Torti vanno all'assalto e conquistano il fortino, aiutati, tra gli altri, da Lione e Ciarrapica, più volte sotto la luce dei riflettori per come hanno guidato la gara. Dall'altra parte, i fratelli Valenza e Sormani, si sono fatti avanti per cercare di rendere il gioco duro all'avversario. ALDINI Zappatore 7 Complice una difesa molto...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con