«Il sogno di maggio? Vincere qualche campionato»

Al termina della 17ª edizione del Torneo della Pace, il presidente della Cbs Renzo Zecchi esulta per la doppia vittoria con i Pulcini 2011 e gli Under 16. «Sembrava di essere tornati alle passate stagioni, quasi che il Covid fosse solo un ricordo».

Vittoria su entrambe le categorie per i rossoneri che ora si preparano ad un finale di stagione che vede quasi tutte le annate di Corso Sicilia come protagoniste nella corsa al titolo. «Siamo sul filo di lana in molte annate. Sogno di vincere qualche girone, anche se sperare in tutte le categorie si può sempre. L'Under 14 è vicina alla salvezza e siamo molto contenti».

