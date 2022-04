Giovanili Regionali, tutti gli approfondimenti che troverete sul giornale

Fine settimana pieno di verdetti. Tante le squadre a conquistare la vetta matematica e festeggiare, ma il finale di stagione si fa sempre più caldo per chi ancora cerca di conquistarsi la salvezza diretta o l'accesso ai playout per provare a giocarsi tutte le carte. Un giornale pieno di storie e ricco di approfondimenti imperdibili. Ecco tutto quello che troverai in edicola e sull'edicola digitale

UNDER 17 (pagine 18-21)

La Sparta perde ancora, torna l'incubo Cossato. Gli Spartans sconfitti ancora tengono aperte le speranze per un Cossato che è a un solo punto di distanza

E il cielo è sempre più Blues, il Fossano conquista il girone. Il Fossano vince a Pinerolo e si incorona regina del girone D

Cenisia, Curcio porta gli Allievi in un posto sicuro. È matematico, il Cenisia è salvo e non teme più la zona playout. Non resta che andare in soccorso alla Juniores

UNDER 16 (pagine 22-25)

Venaria salto-salvezza, MagicMoment Pianezza. Venaria e Pianezza vicnono e fanno un balzo verso la salvezza.

Accademia Borgomanero, ora sei regina! Roncarolo e i suoi stappano lo Champagne. Col successo a Crescentino l'Accademia Borgomanero si regala le Fasi Finali e vince il girone

Birtolo come Mihajlovic, Tarsitano si inventa marcatore. Birtolo del Pianezza come Mihajlovic, Tarsitano del Lucento portiere goleador

UNDER 15 (pagine 26-29)

Ambrosio instancabile, straordinari per Gnan. Dominio Chisola che non spreca il secondo match point e vince con due giornate d'anticipo

Cade la Cbs, è pari con la Novese; Chieri non spreca, è primo posto. Ottiene la vetta il Chieri che batte il Savio Asti 1-6 e approfitta dello stop della Cbs che pareggia con la Novese

Simone La Malfa, doppietta da calcio piazzato. Continua la corsa salvezza in casa Rosta, battuto il Bsr ed ora ci sarà il big match con l'Alpignano

UNDER 14 (pagine 30-33)