Finali Regionali Élite, ci siamo: data, campo e orari

È tutto vero. A tre anni di distanza dall'ultima volta si tornerà a giocare le finali Regionali: le quattro finaliste le abbiamo, così come data, orari e campo. Parliamo dell'Under 17 e Under 15 Élite, le prime due categorie che scenderanno in campo per i rispettivi ultimi atti: nella prima si sfideranno Vis Nova e Virtus Ciserano Bergamo, nella seconda Alcione e Accademia Pavese. L'appuntamento è fissato per domenica 22 maggio ad Agrate Brianza quando, nell'ordine, ci si giocherà il titolo Regionale di Under 15 e Under 17: si parte con i 2007, il cui calcio d'inizio è fissato alle ore 16:00; si proseguirà poi con i 2005, in campo subito dopo i festeggiamenti della partita precedente alle ore 18:00.

L'ESTERNO DEL COMUNALE MISSAGLIA DI AGRATE BRIANZA, SEDE DELLE DUE FINALI DI ÉLITE

LE FINALI

: Alcione-Accademia Pavese UNDER 17 ÉLITE : Vis Nova-Virtus Ciserano Bergamo

La location è dunque il Comunale Missaglia di Agrate Brianza (provincia di Monza e Brianza), sito in via Archimede 2. L'ingresso sarà gratuito e, a partire dalle ore 16:00, si potrà assistere al meglio del calcio giovanile dilettantistico lombardo. Sul sintetico di Agrate scenderanno dunque in campo Vis Nova, Virtus Ciserano Bergamo, Alcione e Accademia Pavese. Tre di queste furono protagoniste anche nel maggio del 2019 quando, sempre al Missaglia, andarono in scena tutte e 5 le finali Regionali: dall'Under 19 (vinta dalla Varesina sul Cazzagobornato) all'Under 14 (vinta dall'Alcione sulla Vis Nova), passando per Under 17 (trionfo Olginatese a scapito dell'Alcione), Under 16 (trionfo Folgore Caratese a scapito della Masseroni) e Under 15 (trionfo Vis Nova a scapito della Virtus Bergamo).

DI SEGUITO IL PROGRAMMA DELLE FINALI