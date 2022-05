I Mirasola Boys infiammano il mercato, Borgaro 3 new entry

A campionati appena chiusi, tra condanne alla retrocessione ormai emesse e con le fasi finali che entrano nel vivo, iniziano a volare le prime voci di corridoio sui vari spostamenti di tecnici e giocatori per il prossimo anno.

SUPER POZZO: GLI ULTIMI PEZZI SUL MERCATO

Nel mirino c’è inevitabilmente il gruppo 2006 del Pozzomaina, che rischia un vero e proprio smantellamento vista la perdita della categoria regionale. A partire dall’allenatore Andrea Mirasola, che sempre in via non ufficiale sembrerebbe sempre più vicino alla guida dei 2006 del Lascaris dove, oltre a rincontrare diversi ragazzi che aveva già allenato, potrebbe essere seguito dalle sue fidate line mediane Matteo Milan e Andrea Mingarelli.

C’è aria di spostamento anche per Capitan Nirta, che voci (non ancora confermate dai diretti interessati) vedono vicino al Chisola. La squadra di Via Monte Ortigara potrebbe inevitabilmente perdere anche Il fiore all’occhiello della difesa, Nicolò Pauliuc, notato dal tecnico delle foxes Alessandro Malagrinò che lo vorrebbe a Volpiano per andare a rinforzare il suo comparto difensivo. Ma non è il solo a corteggiare il promettente giocatore, infatti c’è anche il Pinerolo che sarebbe pronto a fare carte false per averlo in rosa.

PINEROLO: TRA CONFERME E PARTENZE

Restando in casa biancoblù arrivano invece le prime conferme sull’organico che danno per sicura la presenza dei tecnici La Spina, Ippolito e Berger all’interno della società, resta solo da decidere come spartirsi le varie annate in attesa del quarto nome che andrà a completare il poker. In uscita invece l’ormai ex tecnico dei 2005 Carlo Barberis, che è già proiettato in direzione Cbs (molto probabilmente alla guida dei leva 2007).

Per ora è l’unica carta scoperta della società rossonera che sta tergiversando nell’assegnazione delle varie annate, in attesa dell’esito dei Play Out della prima squadra che si sta giocando la permanenza nel campionato di eccellenza.

BORGARO: 3 NEW ENTRY

Al Borgaro c'è invece Mario Gentile, che dopo aver consolidato il quarto posto nell'Under 16, e mentre è impegnato nel tentare di salvare l'Under 17 ai Play Out, è già confermato per mantenere la direzione dei 2007 per il prossimo campionato. In casa gialloblù si prevede però un grande ritorno, diverse voci vedono infatti Maurizio Tonus salutare l'Sts per tornare in casa Borgaro. Gli altri due nomi a completare l'organico potrebbero essere Gabriele Squillace ormai lontano dal Settimo e Antonino Campagna ex tecnico del Bacigalupo.