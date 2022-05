Le panchine delle finaliste: da Lascaris alla Cbs, i prossimi allenatori

Ci sono più sfide in quelle che saranno le finali: quelle sul rettangolo verde del campo di via Diaz a Gassino e quella telefonica. Quella telefonica si gioca per programmare le panchine già della prossima stagione e c’è chi è più avanti e chi, per molti motivi si trova qualche passo indietro.

Tra le 4 società, Lascaris, Chieri, Chisola e Cbs che si giocheranno le finali regionali di Under 15, tre di queste sono molto vicine a chiudere il parco allenatori della prossima stagione. Una, invece, per motivi legati al cambio di società e quindi al cambio di staff dirigenziale si trova a inseguire. Inutile mantenere il mistero: quest’ultima è il Chieri che ha trovato qualche settimana fa in Omar Cerutti il nuovo Ds delle Giovanili e che in queste settimane sta valutando il parco tecnico già presente in società e valutando diversi profili da far subentrare. La scacchiera è in movimento. Così come lo è anche per altre big torinesi.

LASCARIS

Il primo a muoversi è stato il tecnico che guiderà i bianconeri nella finale di Gassino, Cristian Balice. Il tecnico degli Under 17 l’anno prossimo ricoprirà solo il ruolo di Ds delle giovanili e per farlo ha cominciato a muoversi settimane fa. La prima mossa è stata Rino Vanacore per i 2007, in arrivo da Bra con cui si è lasciato mesi fa. La seconda mossa è stata Andrea Mirasola per chiudere il ciclo dei 2006 in via Claviere. Stop gli innesti: Massimo Ricardo al momento dovrebbe rimanere fermo, almeno per le prossime settimane; Luca Meschieri confermato alla guida dei 2008 impegnati sabato nella semifinale col Chisola. Altre forze interne spostate d’annata: Roberto Pepe spostato dai 2007 all’Under 19 e Alessandro Grungo che porterà i 2009 all’esordio nell’agonistica.

CHIERI

Qui i punti interrogativi maggiori. Tra conferme ancora da fare o tasselli da riempire, le certezze sono poche. Una di queste è che Omar Cerutti dovrebbe portarsi come compagno di viaggio da Alpignano a Chieri Marco Biancardi che prenderà i 2007. Il resto è ancora da riempire. Voci danno un Simone Loria in ballo tra permanenza in Under 17 con i 2006 e prima squadra in Serie D. Non l’Under 19 dove arriverà Ivano Sorrentino. Christian Viola, ciononostante, non è fuori dal Chieri. Piero Ciletta è sicuro della responsabilità sulla Scuola Calcio, ma una mezza idea di dargli anche i 2008 c’è.

CBS

In Corso Sicilia si recita la tabella del 2. Due uscite, due entrate e due conferme. Le conferme sono sulla prima e sull’ultima annata delle giovanili. Giovanni Carbone e Miles Renzi. Il primo, che domenica sarà impegnato nella finale di Gassino, prenderà la guida dei 2009, mentre il secondo continuerà con gli Under 17. In mezzo i due inserimenti: Carlo Barberis dal Pinerolo sui 2007 e Marco Masera, campione del girone con la Juniores del Chisola, molto vicino a prendere i 2008. In uscita Matteo Negro e Loris Fasiello.



CHISOLA

Anche qui un’idea generale c’è, ma dire che è un quadro definitivo è troppo. In uscita, come detto dovrebbe essere Masera in direzione Cbs, mentre, Renato Garrone impegnato nelle semifinali con i 2008, dovrebbe prendersi un anno sabbatico per motivi personali. Servono due entrate e saranno alle due fascia piena. La prima è Luca Mezzano che torna al Chisola per i 2006, futuro Under 17. La seconda dovrebbe essere Andrea Mandes dalla Juve per i 2008. Giuseppe Alessi confermato in società ma alla guida dei 2009, Fabio Moschini che dovrebbe continuare con i 2007. Andrea Gnan seguirà l’Under 19.

ALTRE NON FINALISTE

LUCENTO

Ufficiale, anche per via dei canali social della società, il quadro allenatori di Corso Lombardia: Alessandro Pierro rimarrà sugli Allievi dopo la semifinale raggiunta quest’anno. I 2007 li prenderà Mimmo Delli Calici, mentre Alessio Rapisarda guiderà entrambi i gruppi 2008. Anche i 2009 avranno due gruppi, ma due allenatori diversi: il primo è Mimmo Commisso che torna al Lucento dopo diversi anni di “vacanza”, mentre Davide Balma guiderà il secondo gruppo. Per l’Under 19 dal Cit Turin arriva Paolo Scanavino.

PINEROLO

Inizia la nuova era Enzo Scalia e coincide con la salita in Serie D: questo vuol dire Under 19 Nazionale che sarà guidata dal duo La Spina-Ippolito. Chi allenava la Juniores, Domenico Primerano “scende” in Under 17, mentre Simone Berger “sale” con i 2007 a fare l’Under 16. Gli Under 14 saranno guidati da Pietro Iaccarino, in arrivo dalla Scuola Calcio, mentre per l’Under 15 si attende l’ufficialità di Antonio Vallarelli dimessosi dal Chieri 2008 in questi giorni e pronto a ricominciare vicino a casa.