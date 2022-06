Gamba, Pregnolato e Galvagno, i tre moschettieri Azzurri scelti tra oltre 130 Azzurrini selezionati!

Dopo le belle apparizioni e soddisfazioni dei mesi scorsi, prosegue la stagione da applausi a tinte Azzurro Nazionale per i tre moschettieri torinesi, che saranno i principi del Piemonte a rappresentare il nostro territorio nella Nazionale Under 15 Lnd al prestigioso torneo Internazionale Città Cava dè Tirreni dal 7 all’11 giugno. I tre moschettieri classe 2007 Alberto Gamba dell'Accademia Pertusa, Leonardo Pregnolato del Mirafiori e Filippo Galvagno del Chieri chiuderanno infatti la stagione con un'esperienza unica e indimenticabile.

La Rappresentativa Nazionale Dilettanti Under 15, allenata da Roberto Chiti, parteciperà alla 31ª edizione dal Torneo Internazionale Città Cava dé Tirreni, in programma dal 7 all’11 giugno. E’ la quarta volta che la LND si cimenta in una delle competizioni più interessanti nel panorama del calcio giovanile nazionale e internazionale. L’esordio risale al 2017 con l’Under 17 poi nel 2018 e 2019 sempre con l’Under 15.



Il Torneo rappresenta una delle vetrine più prestigiose del calcio giovanile con 72 squadre e nove fasce d’età, dai Piccoli Amici agli Allievi. La selezione più giovane del Progetto della Lega Nazionale Dilettanti, sia per età dei ragazzi sia per allestimento (esordio nella stagione 2017/2018), è stata inserita nel Girone A con la Cavese, i professionisti della Turris e della Salernitana.

Sono ventidue i calciatori classe 2007 convocati da Chiti che saranno impegnati in gare da due tempi di 30’ ciascuno. Sette le sostituzioni consentite. Un gruppo formato da gioctori appartenenti a club di Serie D e dei sodalizi impegnati nei campionati regionali. L’Under 15, in ritiro dal 4 al 6 giugno, giocherà tutte le partite del girone sul campo “Desiderio” di Cava de Tirreni. Tutte le gare della Rappresentativa saranno trasmesse in diretta streaming sul canale ELEVEN della LND.

Le otto squadre partecipanti sono state suddivise in due gironi. Passano in semifinale le prime due di ogni raggruppamento. Lo staff di Roberto Chiti, nonostante l’emergenza pandemica, ha svolto un lavoro minuzioso seguendo un percorso prestabilito secondo il progetto di scouting ormai consolidato della Lega Nazionale Dilettanti.

Tre raduni territoriali tra dicembre 2021 e metà Marzo 2022 a Montichiari, Roma e Catanzaro dove sono stati visionati 130 calciatori classe 2007 e 2008. Lo scorso 25 marzo Chiti ha lavorato su un gruppo più strutturato di 25 ragazzi in occasione della partecipazione al Memorial “Carlo Maria Cardoni-Renzo Lucarini” giocato a Soriano nel Cimino (VT) e vinto dalla LND. L’ultimo impegno dell’Under 15 nella Lazio Cup Young da 16 al 18 aprile. I ragazzi di Chiti hanno sfiorato la finale perdendo solo ai rigori con i magiari del Ferencvaros ma si sono tolti la soddisfazione di battere squadre professioniste del calibro di Debrecen (Ungheria) e Koper (Slovenia).

Il programma

Tutte le gare della Rappresentativa in diretta streaming sul canale ELEVEN della LND

Dal 3 giugno a Cava de Tirreni, dal 4 al 6 giugno cinque sessioni di allenamento.

Martedì 7 giugno

(1ª giornata girone A)

ore 15.00 Cavese-U15 LND - CS “Desiderio” di Cava de Tirreni (Sa)

ore 16.30 Salernitana-Turris

(2ª giornata girone A)

ore 16.20 Turris-U15 LND - CS “Desiderio” di Cava de Tirreni (Sa)

ore 17.40 Cavese-Salernitana

(3ª giornata girone A)

ore 19.00 Salernitana-U15 LND - CS “Desiderio” di Cava de Tirreni (Sa)

ore 16.20 Turris-Cavese

(Semifinali)

ore 10.30/15.00 allo Stadio “Simonetta Lamberti” di Cava de Tirreni (Sa)

(Finale)

ore 16.45 allo Stadio “Simonetta Lamberti” di Cava de Tirreni (Sa)

I convocati

Portieri: Riccardo Mura (Zenith Prato), Filippo Porciatti (Poggibonsese), Pierluca Maria Cappello (Giovani Cryos).

Difensori: Walter Anedda (Ferrini), Angelo Vizziello (Invicta Matera), Alberto Gamba (Accademia Pertusa), Nicholas Belloni (Accademia Roma), Matteo Camerlingo (Bombonera), Christian Spadafora (Cantera Adriatica Pe), Daniele Fanali (Nuova Tor Tre Teste).

Centrocampisti: Simone Curzi (Accademia Roma), Leonardo Pregnolato (Mirafiori), Bruno Petrone (New Team Sangiovanni), Andrea Romanini (Accademia Pavese), Riccardo Steffani (Montebelluna), Francesco Pio Padriciello (Recale).

Attaccanti: Gabriel Sarto (Sandonà), Filippo Galvagno (Chieri), Denny Tassotti (Grottammare), Alessandro Zagari (Gallico Catona), Alessandro Catini (Vigor Senigallia), Ricky Gabos (St. Pauls).

STAFF – Capo delegazione: Giovanni Guardini; Allenatore: Roberto Chiti; Vice: Raffaele Rispo; Preparatore dei portieri: Savino Freda; Preparatore atletico: Andrea Bonetto; Piscologo: Aldo Grauso; Medico Responsabile: Giuseppe Bova; Fisioterapista: Fabio Bernasconi; Vice Segretario: Barbara Coscarella; Magazziniere: Sandro Della Pelle