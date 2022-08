L'Aldini vuole tornare grande: i colpi estivi messi a segno da Rolando Bianchi

Siamo nel vivo del calciomercato e l’Aldini non ha intenzione di restare a guardare: dopo gli buoni risultati conseguiti nella stagione appena conclusa, i falchi vogliono proseguire il loro percorso e continuare a far bene in ogni categoria, specialmente nelle due Élite (ottimo il terzo posto dei 2007). Il responsabile del settore giovanile Rolando Bianchi, ex calciatore di Serie A e Premier League, dopo aver definito i colpi sulle panchine (confermati Vaccaro e Valtolina per l’Under 17 e 15, Temelin dalla Cremonese per l’Under 16 e il nuovo innesto Brescia per l’Under 14) ha iniziato a muoversi sul mercato giocatori,...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con