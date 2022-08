Doppio colpo dalla Virtus: Lombardi e Togni si accasano alla Tritium

Tic-tac. Manca sempre meno all'inizio di questa nuova stagione di calcio giocato e, in ogni dove, fervono i preparativi per far sì che ogni club, ogni squadra, ogni singolo giocatore e allenatore sia pronto sin dalla primissima giornata dare il massimo per riuscire a mettere i primi mattoni che andranno poi a sostenere tutta la stagione calcistica 2022/2023. Non è da meno, in tutto questo, la Tritium, ovviamente. Il club di Trezzo sull'Adda ha fatto le proprie scelte per la parte tecnica, e dunque le panchine. Definite anche le scelte nell'organigramma in senso più dirigenziale, con Valerio Colace sempre nel...

ARTICOLO PREMIUM • Se hai acquistato il giornale in edicola, oppure sei un abbonato all'edizione digitale, fai il login con le tue credenziali Altrimenti approfitta delle offerte esclusive e scopri i nostri abbonamenti! Senza pensieri Abbonamento Autorinnovabile 1 settimana 2,20 € Acquista ora Un solo account

tanti vantaggi Scopri l'offerta premium

più adatta a te Scoprile tutte Sei già abbonato?