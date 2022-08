Manca ormai sempre meno all’inizio della prossima stagione e l’obiettivo, in casa Solbiatese, è di ripetere l’ottima annata appena conclusa. Per questo la società varesotta è già al lavoro, con la preparazione tecnica iniziata la scorsa settimana per l’intero settore giovanile sotto la guida di Alberto Sottocasa. Il responsabile del vivaio nerazzurro fa il punto sugli obiettivi della prossima stagione e fornisce anche il quadro completo degli allenatori alla guida delle varie categorie: il criterio scelto è quello della continuità, a premiare i risultati conseguiti nella scorsa stagione.CONFERME Questa filosofia porta quindi a tutta una serie...