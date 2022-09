Giovanili Regionali, pubblicati i calendari dall'Under 17 Élite all'Under 15

Habemus calendari! O meglio, habemus buona parte di calendari. Sì, perché attraverso il comunicato numero 10, il CRL ha reso noti i calendari della maggior parte dei gironi, fatta eccezione per il raggruppamento A di Under 16 e B di Under 15. Questo per via di una rinuncia e un ricorso, quest'ultimo ancora in attesa di giudizio: la prima riguarda La Sportiva Ome (Under 15), il secondo la Gerenzanese (Under 16). Con il passo indietro dei bresciani, il girone E sarà composto da 13 squadre mentre il B, visto il ripescaggio del Valbasca Lipomo, sarò composto da un totale di 15. Tuttavia, le partecipanti e il calendario di suddetto raggruppamento saranno pubblicati nei prossimi giorni. Discorso simile per l'Under 16, visto che si dovrà aspettare l'esito del ricorso presentato della Gerenzanese - la richiesta dei varesotti è quella di essere inseriti nell'organico degli Allievi B - per capire da quali squadre sarà composto il raggruppamento A.

Per tutti gli altri gironi, invece, abbiamo il calendario. Come detto si partirà il weekend del 17/18 settembre, dopodiché si tirerà fino all'11 dicembre prima della pausa invernale. Quest'ultima terminerà il 22 gennaio, quando si inizierà con il girone di ritorno. A calendario non spicca alcun turno infrasettimanale, mentre la data di fine regular season già la conosciamo: 16 aprile 2023.

UNDER 17 ÉLITE • PRIMA GIORNATA

GIRONE A Accademia Inter-Sestese Alcione-Lainatese Aldini-Universal Club Milano-Rhodense Lombardia Uno-Vogherese Masseroni-Mariano Varesina-Seguro



GIRONE B Ausonia-Cimiano Brianza Olginatese-Caravaggio Cisanese-Casatese Crema-Tritium Enotria-Giana Erminio Manara-Vis Nova Trevigliese-Seregno



GIRONE C Brusaporto-Franciacorta Mario Rigamonti-Scanzorosciate Real Calepina-Ponte San Pietro Uesse Sarnico-Villa Valle Vighenzi-Lumezzane Virtus Ciserano Bergamo-Ciliverghe Voluntas Montichiari-Pavoniana



UNDER 15 ÉLITE • PRIMA GIORNATA

GIRONE A Accademia Inter-Cedratese Accademia Varesina-Aldini Alcione-SC United Castellanzese-Accademia Pavese Lombardia Uno-Schiaffino Seguro-Varesina Solbiatese-Masseroni



GIRONE B Ausonia-Vis Nova Brianza Olginatese-Manara Schuster-Enotria Cimiano-Fanfulla Segrate-Atletico Alcione Folgore Caratese-Cisanese Tritium-Seregno



GIRONE C Brusaporto-Mario Rigamonti Ponte San Pietro-Caravaggio Scanzorosciate-Voluntas Montichiari Franciacorta-Real Calepina Uesse Sarnico-Breno Villa Valle-Mapello Virtus Ciserano Bergamo-Crema



UNDER 17 REGIONALE

GIRONE A Accademia Varesina-Canegrate Bulgaro-Academy Legnano Castellanzese-Accademia Bustese Cedratese-Villa Cassano France Sport-Solbiatese Morazzone-Gavirate Torino Club-Valceresio



GIRONE B Amor Sportiva-Baranzatese Cittadella-Base 96 Ardor LAzzate-Folgore Caratese Cacciatori delle Alpi-Ardisci e Maslianico Caronnese-Schiaffino Castello Cantù-Bresso Lentatese-Arcellasco



GIRONE C Accademia Isola Bergamasca-Academy Brianza Olginatese AlbinoGandino-Leon Città di Dalmine-Fiorente Colognola Colognese-Speranza Agrate Vertovese-Lemine Almenno Mapello-ColicoDerviese Valcalepio-Olympic Morbegno



GIRONE D Breno-Cortefranca Desenzano-Curtatone Pavonese-Sporting Club Castellana-Real Leno Cellatica-Darfo Boario Ghedi-Verolese Urago Mella-Asola



GIRONE E Calvairate-Franco Scarioni Segrate-Casalpusterlengo Fanfulla-Carugate Luisiana-Club Milanese Pozzuolo-Real Melegnano Sported Maris-Offanenghese Villa-Esperia



GIRONE F Assago-Sant'Angelo Frog Milano-Casteggio Garlasco-Magenta Rozzano-Viscontini Sangiuliano CVS-Pavia Sedriano-Vighignolo Zibido-Accademia Pavese



UNDER 16 REGIONALE • PRIMA GIORNATA

GIRONE A ?



GIRONE B Aldini-Accademia Inter Baranzatese-Bulgaro Caronnese-Ardor Lazzate Schiaffino-Lainatese Mariano-Lombardia Uno Masseroni-Arcellasco Universal-Bresso



GIRONE C Academy Brianza Olginatese-Casatese Brianza Olginatese-ColicoDerviese La Dominante-Folgore Caratese Leon-Biassono Speranza Agrate-Cisanese Vis Nova-Manara Seregno-Concorezzese



GIRONE D Caravaggio-Villa Valle Fiorente Colognola-Uesse Sarnico Lemine Almenno-Brusaporto Ponte San Pietro-Tritium Real Calepina-Virtus Scanzorosciate-Trevigliese



GIRONE E Breno-Castellana Desenzano-Voluntas Montichiari Mario Rigamonti-Darfo Boario Ciliverghe-Ghedi Lumezzane-Chiari Pavoniana-Sporting Club Franciacorta-Sported Maris



GIRONE F Casalmaiocco-Fanfulla Segrate-Cimiano Crema-Villa Pozzuolo-Luisiana RD Codogno-Calvairate Sangiuliano CVS-Enotria Franco Scarioni-Ausonia



GIRONE G Accademia Pavese-Vogherese Assago-Casteggio Atletico Alcione-Seguro Pavia-Club Milano Sancolombano-Sedriano Sant'Angelo-Triestina Sempione-Viscontini



UNDER 15 REGIONALE • PRIMA GIORNATA

GIRONE A Accademia Bustese-Sestese Accademia Vittuone-Sedriano Accademia Inveruno-Rhodense Bosto-Academy Legnano Gavirate-Canegrate Torino Club-Villa Cortese Valceresio-Besnatese



GIRONE B ?



GIRONE C Academy Brianza Olginatese-Talamonese Biassono-Leon Renate Giovani-ColicoDerviese Casatese-Casati Arcore Chiavennese-Malgrate La Dominante-Missaglia Speranza Agrate-Cinisello



GIRONE D AlbinoGandino-Ghisalbese Gianni Radici-Trevigliese Paladina-Bresso Franco Scarioni-Cernusco Trezzo-Fiorente Colognola Vigor Milano-San Pellegrino Villa-Real Milano



GIRONE E Virtus Manerbio-Lumezzane Castiglione-Castellana Darfo Boario-Gussago Ghedi-Academy Castenedolese Pavoniana-CazzagoBornato Sporting Club-Desenzano Riposa: Ciliverghe



GIRONE F Calvairate-RC Codogno Castelnuovo-Casalmaiocco Esperia-Sangiuliano CVS Offanenghese-Luisiana Sancolombano-Basso Pavese Sant'Angelo-Frog Milano Sported Maris-Macallesi