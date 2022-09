La Folgore Caratese riparte da Enrico Galimbarti, per l'Élite c'è Alessandro Sambruna

La mancata salvezza in Under 17 Élite dello scorso anno porterà i 2006 della Folgore Caratese a giocare il campionato Regionale. Alla guida del gruppo ci sarà Enrico Galimberti, che ha guidato la stessa squadra nella passata stagione in Under 16, disputando quello che è stato a tutti gli effetti un buon campionato. In questo periodo di mercato il gruppo non ha perso troppi giocatori, anzi: sono arrivati nuovi profili interessanti e ai nastri di partenza la squadra si presenta con l’intenzione e l’obiettivo di tornare immediatamente in Élite. Davide Mariconti ha lasciato il gruppo per trasferirsi a Mariano, dove...

