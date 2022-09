Campionati giovanili Regionali, 10 giorni al semaforo verde: ecco i gironi che seguiremo

Il countdown non solo è iniziato, ma è anche nel vivo. Anzi, sta quasi per scadere visto che mancano solamente dieci giorni all'inizio dei campionati giovanili. Parliamo chiaramente di Regionali, tra i quali spiccano per forza di cose le due categorie regine: Under 17 Élite e Under 15 Élite. Senza però dimenticare l'Under 16, che da anni ci regala stagioni entusiasmanti, e la coppia Under 17-Under 15: quest'ultime, forti di un organico aumentato notevolmente rispetto alla passata stagione, potrebbero riservare non poche sorprese. Il tutto in attesa del gran ritorno dell'Under 14, che dal campionato 2023/2024 - iniziando la stagione a settembre e chiudendola ad aprile, dunque senza fase Provinciale e Regionale - tornerà a tutti gli effetti una categoria equiparabile alle altre.

GIRONI

In tutto questo Sprint e Sport è vivo, non arretra di un centimetro e scalpita per raccontarvi da vicino le gesta dei giovani protagonisti. Come sempre lo spazio dedicato ai campionati Regionali sarà molto ampio: in primis sul giornale, con un totale di 18 pagine ricche di approfondimenti, analisi, top 11, tabellini e partite viste, ma anche sul sito internet e sull'applicazione. Focalizzandoci su quest'ultima, potete già trovare online i calendari completi di ogni categoria che seguiremo. Sempre attraverso la nostra app, oppure accedendo alla zona dedicata sul nostro sito internet, capirete quali gironi seguiremo da vicino: dalle due categorie Élite all'Under 16 (copertura totale), passando per l'Under 17 e l'Under 15. Attenzione: non essendo ancora stati resi noti i raggruppamenti A di Under 16 e B di Under 15, quest'ultimi non li troverete caricati fin quando il CRL non provvederà alla pubblicazione.

FOCUS GIRONI