Il Pinerolo è l'anti-Chisola

Magari a Pinerolo non lo diranno troppo forte, ma dal posticipo giocatosi a San Sebastiano doveva uscire l’anti-Chisola. Il campo ha parlato e ha espresso un nome. Anzi, due nomi e una squadra. Davide Calizia, Jacopo Calonico, Pinerolo. Primo tempo thriller • Una sentenza maturata essenzialmente grazie al primo tempo dei ragazzi di Alessandro Iaccarino che dopo una ventina di minuti si erano portati avanti grazie al tandem offensivo Calizia-Calonico che si sono scambiati vicendevoli assist per portare il risultato su un golosissimo 0-2. Prima il 10 per il 9, poi il 9 per il 10. La gara è incanalata...

