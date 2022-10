Come giocano le giovanili? Gasperini e Juric non fanno scuola

Sono passate cinque giornate dall'inizio dei campionati regionali e analizzando nel profondo le nostre statistiche, si possono notare le tendenze maggiori e fare le relative analisi. Dall'Under 14 regionale all'Under 17, si sono disputate 560 partite per un totale di 1120 formazioni ufficiali.

Quale è il modulo più usato? Si insegna calcio come una volta? Esiste ancora il trequartista? Le mode della Serie A si specchiano nel calcio giovanile?

Guardando i numeri, proviamo a rispondere a tutte queste domande.

IL MODULO PIU' USATO

Luca Meschieri, allenatore del Lascaris Under 15

A intuito ci si poteva arrivare, ma il distacco rispetto agli schemi di partenza è abissale. Sempre più allenatori, sia a scopo risultatistico che pedagogico, fanno affidamento al 4-3-3. Difesa a 4 per coprire bene, tre nella zona nevralgica del campo e una punta accompagnata da due scudieri in fase offensiva. Le variabili poi sono tante, ma alla fine il modulo più usato dagli allenatori piemontesi e valdostani è per distacco il 4-3-3.

Quando diciamo per distacco intendiamo più del doppio del modulo secondo per utilizzo, che, alla fine, rimane il 4-4-2. Parlando di numeri: sulle 1120 formazioni schierate da inizio stagione, il 4-3-3, ironia della sorte, è stato utilizzato 433 volte. Ovvero il 38,66%. Di gran lunga il più utilizzato visto che il 4-4-2 è il secondo modulo, utilizzato il 17,67% delle volte per un totale di 198 moduli di partenza.

Si evince quindi che nelle nostre giovanili il modulo base del calcio italiano, il 4-4-2 da un lato tiene abbastanza, soprattutto nel biennio Giovanissimi, ma dall'altro viene surclassato dal 4-3-3. Seguono il 4-2-3-1 e il 4-3-1-2. Per la difesa a 3 bisogna scendere alla 5ª e alla 6ª posizione con il 3-5-2 e il 3-4-3.

ESISTE ANCORA IL TREQUARTISTA?

Claudio Simonetti, esterno al Lascaris e reinventato trequartista da Mezzano al Chisola

Mettiamo subito la risposta. Sì. È vero, non è previsto nei due moduli più usati, che insieme fanno poco più del 50%, e rimane un'opzione di nicchia. Attuabile solo con certi tipi di calciatori. Al tempo stesso però i tre moduli che prevedono il trequartista singolo (4-2-3-1, 4-3-1-2 e 3-4-1-2) insieme raggiungono quasi il 25% dei moduli usati, con una maggior predilezione per il 4-2-3-1 (172 volte). A questi si deve aggiungere anche i moduli col doppio trequartista (3-4-2-1 e 4-3-2-1), che però sono nettamente minoritari. Quindi una formazione su 4 sceglie di schierare un calciatore nel ruolo di trequartista.

LE MODE NON VANNO PIU' DI MODA

Nell'ultimo periodo si è lodato, per risultati e spettacolo regalato, il 3-4-2-1 utilizzato da Gian Piero Gasperini e Ivan Juric. Un modulo audace e difficilmente replicabile nelle giovanili per la delicatezza e della fase difensiva complicata. Per quanto venga però lodato pubblicamente, nelle nostre giovanili regionali il suo utilizzo si può dire molto scarso. Da inizio campionato, infatti, è stato utilizzato soltanto 10 volte (0,89%).

Una statistica alquanto bassa che però parla di come, per quanto vadano di moda alcuni moduli o alcuni modi di giocare nella massima serie italiana, questo non trova riscontro nella palestra delle Giovanili Regionali.

DIFESA A 3

Non è mai banale scegliere una difesa a 3. Non è banale perché per farlo ci devono essere esterni con gamba e polmoni, perché gli spazi dei difensori diventano nuovi da imparare e da coordinare meglio con la mediana rispetto alla difesa a 4. Tale difficoltà si riscontra nell'utilizzo dei moduli col "tridente difensivo" nelle nostre giovanili.

Su 1120 moduli utilizzati in questo inizio di stagione, soltanto 128 volte i tecnici hanno optato per un centrale e i due braccetti. Dalla difesa in su poi varia la disposizione in campo, ma in ogni caso la percentuale sul totale si aggira sull'11,4%.

All'interno di questo dato però si riscontra una differenza non enorme, ma sostanziale, di utilizzo tra il biennio Giovanissimi e il biennio Allievi. Di queste 128 volte che è stata utilizzata la difesa a 3, 74 le troviamo tra Under 16 e Under 17, mentre solo 54 tra Under 14 e Under 15.

Questo certifica un'idea che già c'è nell'opinione pubblica: per i primi anni di agonistica, di base, si insegna la difesa a 4. Più scolastica, più facile da attuare agli esordi su un campo a 11. Soltanto più avanti nel tempo si può sperimentare meglio la difesa a 3.

LA CLASSIFICA DEI MODULI

MODULO UNDER 14 UNDER 15 UNDER 16 UNDER 17 BIENNIO GIOV. BIENNIO ALL. TOTALE % 4-3-3 98 100 116 119 198 235 433 38,66 4-4-2 51 64 54 29 115 83 198 17,67 4-2-3-1 38 47 34 53 85 87 172 15,35 4-3-1-2 28 21 25 22 49 47 96 8,57 3-5-2 22 11 27 18 33 45 78 6,96 3-4-3 4 8 5 13 12 18 30 2,67 4-5-1 7 4 3 9 11 12 23 2,05 4-4-1-1 7 3 0 2 10 2 12 1,07 4-3-2-1 6 4 2 0 10 2 12 1,07 3-4-2-1 6 0 0 4 6 4 10 0,89 3-4-1-2 1 2 3 4 3 7 10 0,89 5-3-2 0 3 2 0 3 2 5 0,44 5-4-1 0 1 1 0 1 1 2 0,17