Lo scontro al vertice tra Macallesi e Calvairate finisce senza né vincitori né vinti

Pareggio che lascia con l'amaro in bocca ad entrambe le squadre, quello tra Macallesi e Calvairate. I rossoblu hanno avuto più occasioni nel corso della gara ma i padroni di casa hanno da recriminare per quelle due occasioni avuti negli ultimi 2 minuti di gioco che avrebbero regalato i 3 punti.



BOTTA E RISPOSTA

Le due squadre partono con una lunga fase di studio, tant’è che la prima vera occasione arriva dopo 8 minuti per i padroni di casa quando Colossei sfiora l’incrocio dei pali dopo una grande punizione. Non si fa attendere la risposta della Calvairate quando al dodicesimo minuto Giroletti, dopo una grande azione in solitaria, serve Nocentini che solo davanti al portiere però trova la grande risposta di Lolli per poi mandare sul fondo sulla ribattuta. Al sedicesimo la Macallesi passa in vantaggio sugli sviluppi di un calcio d’angolo: su un liscio di Grimaldi e dopo un rimpallo fortunato, Cattivelli deve solo spingere in rete. La Calvairate va subito alla ricerca del pari e ci va vicina quando Giroletti sfiora il gol dopo un corner, ma la palla finisce alta. I rossoblu però non si arrendono e trovano il pareggio con Nocentini al ventunesimo minuto, quando viene servito davanti al Lolli e insacca. Ancora gli ospiti si fanno vedere in attacco quando su rimessa laterale, Giroletti tiene palla fisicamente e dopo essersi girato il suo tiro sfiora l’angolino. Finisce qui la prima parte di match, con una partita giocata ad alti livelli e soprattutto equilibrata.

BRIVIDI FINALI

Il secondo tempo parte in modo più lento del primo, con le due squadre che si prendono pochi rischi. Ma al primo minuto arriva la prima occasione per la Calvairate con Giroletti che si trova davanti a Lolli che risponde presente. Al nono minuto si fa vedere anche la Macallesi con Costante che va ad un passo dall’eurogol trovando Gandini fuori da pali, pallonetto che sfiora l’incrocio. La fase centrale del secondo tempo non regala particolari emozioni con le due squadre che si preoccupano più a non subire gol piuttosto che farlo. Al ventottesimo sono ancora i padroni di casa ad andare vicino alla rete con un’ottima punizione di Bahi ma blocca il portiere. Negli ultimi 2 minuti di gioco succede di tutto: al trentottesimo Amisano trova il Cross per Bahi che di testa non riesce ad insaccare per il grande miracolo di Gandini. Un minuto dopo è Giorcelli a sfiorate di poco la rete della vittoria. Finisce dunque in parità la gara. Pareggio giusto che per i padroni di casa ha un gusto amaro per quella doppia occasione finale.

Cattivelli, migliore in campo per la Macallesi

IL TABELLINO

MACALLESI-CALVAIRATE 1-1

MARCATORI: 16' pt Cattivelli (M), 21' pt Nocentini (C).

MACALLESI (3-4-1-2): Lolli 7, Madonini 6 (25’ st Merlotti sv), Amisano 6.5, Vender 5.5, (8’ st Barrientos 5.5), Mameli 6, Vargiolu 6.5, Cattivelli 7.5, Collesei 6 (1’ st Bahi 6.5), Costante 6, Pondini 6 (25’ st Fede sv), Giorcelli 6. A disp. Ubierna, Piccolo, Stanghellini, Racca, Dimastromatteo. All. Rigatuso 7.

CALVAIRATE (4-2-3-1): Gandini 7, Pecoraro 6.5, Sgroi 6, Grimaldi 6.5, Rosai 6.5, Macri 6, Panetta 6.5, D’Apice 6, Di Petrillo 6 (26’ st Petrelli sv), Nocentini 7.5 (26’ st Burgiotti sv), Giroletti 7 (20’ st Barosi 5.5). A disp. Sorti, Vedani, Cardamone, Manicone, Ceccarelli. All. Sapia 7.

AMMONITI: Di Petrillo, Rosai, Barosi (C).

ARBITRO: Alessio Galantino di Pavia 7.

LE PAGELLE

MACALLESI

Lolli 7 Salva molte volte la sua squadra nel primo tempo ed effettua una grande parata nel secondo. Molto sicuro nelle uscite e con i piedi. Grande prova.

Madonini 6 Partita senza infamia e senza lode la sua. Si limita al compitino senza strafare.

Amisano 6.5 Primo tempo anonimo il suo ma viene fuori nella seconda parte di gara. Sforna anche due ottimi assist nel finale che però i suoi compagni non sono riusciti a sfruttare a pieno.

Vender 6 Quasi fuori dal gioco. Si limita alla presenza in campo quando potrebbe fare molto di più. Sarà per la prossima volta.

8’ st Barrientos 6 Entra senza capovolgere la situazione. Rimane sulla falsa riga del compagno per cui è subentrato. Poteva fare di più.

Mameli 6 Bene negli anticipi e sicuro con la palla tra i piedi. Buona gara.

Vargiolu 6.5 Si dimostra duro da affrontare ed è attento ad ogni situazione. Una sicurezza.

Cattivelli 7.5 Migliore dei suoi. Oltre al gol, inventa, crea e lotta. È ovunque.

Collesei 6 Recupera molti palloni ed effettua inserimenti pericolosi. Ma dà la sensazione di poter fare qualcosa in più.

1’ st Bahi 6.5 Entra bene in partita mettendo fisicità a centrocampo. Va anche vicino un paio di volte al gol, soprattuto all’ultimo minuto.

Costante 6 A parte essere andato vicino all’eurogol non si segnala altro in avanti da parte sua. Si sacrifica molto.

Pondini 6 Molto importante in fase di pressing per i suoi. Un po’ isolato in attacco.

Giorcelli 6 È suo l’ultimo pallone della gara e va vicino a regalate i 3 punti alla sua squadra. Oltre a questo, nulla da segnalare.

All. Rigatuso 7 I suoi ragazzi sono messi bene in campo anche se faticano a trovare occasioni nitide, nel finale i suoi vanno davvero vicini alla vittoria. Sfortunati.

CALVAIRATE

Gandini 7 Non viene quasi mai impegnato seriamente, a parte nel finale dove riesce ad evitare la sconfitta dei suoi con un intervento incredibile.

Pecoraro 6.5 Copre bene la fascia e dà grande spinta in avanti. Pulito in entrambe le fasi.

Sgroi 6 Tiene bene la posizione senza sbagliare nulla. Nessun elogio ma anche nessun errore.

Grimaldi 6.5 Ottima gara macchiata solamente dal liscio su calcio d’angolo. Per il resto partita giocata alla grande.

Rosai 6.5 Come il suo compagno sull’altra fascia, lavora bene in entrambe le fasi. Si sovrappone spesso creando potenziali azioni pericolose.

Macri 6 Versione box to box. Recupera palloni e lotta fino alla fine.

Panetta 6.5 Favolosa visione di gioco. La manovra passa sempre dai suoi piedi e ogni tanto decide anche di buttarsi in avanti.

D’Apice 6 Qualche cavalcata sulla fascia che mette in confusione la difesa avversaria, effettua molti cross che poche volte vengono sfruttati.

Di Petrillo 6 È un funambolo. Gestisce bene palla e gioca quasi a tutto campo. Arriva più volte al tiro ma non c’entra quasi mai lo specchio.

Nocentini 7.5 Grandissima prestazione. Trova il gol e va vicino più volte a trovarne altri. Combatte e gioca con la squadra, grande prova.

Giroletti 7 Scambia molto bene con Nocentini, tra i due c’è sintonia. Crea molto sulla trequarti e la sensazione è che quando ha palla tra i piedi può nascere qualcosa di pericoloso.

20’ st Barosi 6 Entra senza incidere. Si rifarà la prossima volta.

All. Sapia 7 Prepara una partita ordinata e i suoi creano molti azioni pericolose, fermati solo dal portiere avversario.

ARBITRO

Alessio Galantino di Pavia 7 Nessun episodio che può metterlo in difficoltà, ma riesce a tenere tutti buoni evitando di far diventare la gara cattiva.

L'INTERVISTA

Rigatuso commenta così il pareggio interno: «Abbiamo giocato con tanto coraggio, con tanta grinta, forse un pò meno belli del solito. C'è rammarico per quelle occasioni sul finale ma bisogna fare i complimenti al portiere».