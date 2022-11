Vanchiglia, vittoria Vitale. Burnescu e Nissen si aggiungono alla festa

È festa Vanchiglia contro la Torinese: i ragazzi di Romeo vincono 6-1 e volano grazie al gol di Burnescu su rigore, la doppietta di Nissen e la tripletta di Vitale. A nulla è servito il momentaneo pareggio di Lot, tra i migliori in campo anche oggi nonostante i pochi palloni a disposizione. Doppio Vitale prima occasione della partita è per il Vanchiglia con la conclusione di Burnescu ad incrociare che trova la risposta di Carrillo. Due minuti più tardi, lo stesso Burnescu mette in mezzo trovando Vitale, che però svirgola, ma per sua fortuna subentra Nissen dal limite dell'area e con...

ARTICOLO PREMIUM

Se sei un abbonato all'edizione digitale fai il login con le tue credenziali Altrimenti approfitta delle offerte esclusive e scopri i nostri abbonamenti! Senza pensieri Abbonamento Autorinnovabile 1 settimana 2,20 € Acquista ora Un solo account

tanti vantaggi Scopri l'offerta premium

più adatta a te Scoprile tutte Sei già abbonato?