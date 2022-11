Lotta al titolo: solo 2 società vedono l'en plein

Cambiano le carte in tavola, non le protagoniste

Il 22 ottobre il Comitato Regionale ha pubblicato il nuovo format per le fasi finali regionali. Un format innovativo ed extra large, perché invece che partire subito da un tabellone a eliminazione, va a coinvolgere molte più squadre e inserisce una fase preliminare a gironi.

Rispetto alla passata stagione, dove si qualificavano ai playoff soltanto 8 squadre (le 5 prime e le 3 migliori seconde), quest'anno le squadre coinvolte saranno 16 per categoria. Dalla 1ª alla 4ª di ogni girone. Queste andranno a mischiarsi con le altre qualificate in 4 gironi di sola andata. Da qui usciranno le magiche 8.

QUI IL REGOLAMENTO SU PROMOZIONI DAI PROVINCIALI E RETROCESSIONI

SE IL CAMPIONATO FINISSE OGGI?

A costo di sembrare un gioco che lascia il tempo che trova: ma se il campionato finisse oggi, come sarebbero le fasi finali? In questa specie di "Proto-Élite" da 16 squadre troveremmo quelle che meglio hanno iniziato la stagione. Qualcuno è stato aiutato (o penalizzato) dal calendario, qualcuno uscirà col tempo, ma di sicuro provare a mettere nero su bianco i probabili gironcini delle fasi finali ci aiuta a ripassare il regolamento. Il tutto poi ci fa vedere l'ipotesi di un campionato a 16 squadre che sarebbe veramente allenante per tutti.

QUI IL REGOLAMENTO

Allargando il numero di squadre si può pensare che molte società facciano l'en plein alle fasi finali. Invece, tra le varie sorprese che ogni anno le giovanili ci regalano, si vede che soltanto due società al momento manderebbero 4 squadre su 4 a giocarsi le ultime partite per il titolo. Manco a dirlo, le due società sono quelle che nella passata stagione hanno cannibalizzato i trofei: Chisola e Lascaris. I vinovesi al momento hanno 3 primi posti e un secondo, mentre i bianconeri al contrario, hanno un primo posto e 3 secondi. Poco cambia, perché entrambe guardano le altre società piemontesi dall'alto in basso.

CHI NE HA 3 SU 4

In tutto sono 7 le società che potrebbero vantare un bottino altamente soddisfacente, ovvero di mandarne 3 su 4. Chi perché non ha tutte le annate, chi perché sta aspettando che un gruppo esca fuori, chi paga un calendario poco agevole. Fatto sta che tra queste, l'unica società del Piemonte settentrionale a fare incetta di qualificate sia la Sparta Novara (Under 17, Under 16 e Under 14), società di tradizione quando si parla di calcio che conta. Le altre cinque sono tutte torinesi, o quasi.

Dentro i confini del capoluogo troviamo la Cbs, il Lucento, il Vanchiglia e la Sisport (che dal canto suo può vantare un mini En plein in quanto manda tutte quelle che ha ai regionali). Spostandosi appena fuori troviamo il Chieri e il Pinerolo, con quest'ultimo che è più di tutte in corsa per mandarne 4. L'Under 16 biancoblù, infatti, al momento è fuori dalle fasi finali perché si trova al 4° posto con la Cheraschese contro la quale però ha perso lo scontro diretto.

SORPRESE

Vuoi perché non ne mandino alle fasi finali da anni, vuoi perché sono cresciute ultimamente, alcune qualificazioni strappano applausi o un attimo di meraviglia. Partendo da nord: impossibile non parlare dei Diavoletti e del Bulé Bellinzago. I primi, all'esordio regionale con due categoria, al momento sarebbero qualificati con gli Under 15 come quarti del Girone A. I secondi anche festeggiano al meglio il ritorno al palcoscenico principale: in agonistica (non Under 19) a Bulé mancavano squadre ai regionali dal 2017/18. Quest'anno sulle autostrade piemontesi ci corrono Under 15 e Under 14, che al momento sono rispettivamente terza e prima nei rispettivi Gironi A.

Giusto menzionare anche Ivrea e Caraglio in Under 16, Don Bosco e Pianezza in Under 15, Olympic Collegno in Under 14.

LA PROIEZIONE: COME SAREBBERO LE FASI FINALI

UNDER 17

#POSIZIONE GIRONE 1 1ª GIRONE A BIELLESE 2ª GIRONE B LASCARIS 3ª GIRONE B ROSTA 4ª GIRONE A SPARTA NOVARA #POSIZIONE GIRONE 2 1ª GIRONE B PRO EUREKA 2ª GIRONE A VOLPIANO PIANESE 3ª GIRONE A BAVENO 4ª GIRONE B VANCHIGLIA #POSIZIONE GIRONE 3 1ª GIRONE C NICHELINO HESPERIA 2ª GIRONE D ACQUI 3ª GIRONE D CBS 4ª GIRONE C PINEROLO #POSIZIONE GIRONE 4 1ª GIRONE D CHIERI 2ª GIRONE C CHISOLA 3ª GIRONE C CHERASCHESE 4ª GIRONE D ASTI

UNDER 16

#POSIZIONE GIRONE 1 1ª GIRONE A BIELLESE 2ª GIRONE B LUCENTO 3ª GIRONE B ALPIGNANO 4ª GIRONE A SPARTA NOVARA #POSIZIONE GIRONE 2 1ª GIRONE B LASCARIS 2ª GIRONE A IVREA 3ª GIRONE A VOLPIANO PIANESE 4ª GIRONE B VANCHIGLIA #POSIZIONE GIRONE 3 1ª GIRONE C CHISOLA 2ª GIRONE D CBS 3ª GIRONE D CHIERI 4ª GIRONE C CHERASCHESE #POSIZIONE GIRONE 4 1ª GIRONE D SISPORT 2ª GIRONE C CARAGLIO 3ª GIRONE C GIOVANILE CENTALLO 4ª GIRONE D NOVESE

UNDER 15

#POSIZIONE GIRONE 1 1ª GIRONE A VOLPIANO PIANESE 2ª GIRONE B LASCARIS 3ª GIRONE B LUCENTO 4ª GIRONE A DIAVOLETTI #POSIZIONE

GIRONE 2 1ª GIRONE B ALPIGNANO 2ª GIRONE A RG TICINO 3ª GIRONE A BULÈ BELLINZAGO 4ª GIRONE B PIANEZZA #POSIZIONE GIRONE 3 1ª GIRONE C CHISOLA 2ª GIRONE D SISPORT 3ª GIRONE D CBS 4ª GIRONE C FOSSANO #POSIZIONE GIRONE 4 1ª GIRONE D CHIERI 2ª GIRONE C PINEROLO 3ª GIRONE C CUNEO OLMO 4ª GIRONE D DON BOSCO AL

UNDER 14