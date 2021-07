Seregno: in arrivo dalla Pro Sesto Academy il nuovo istruttore degli Under 12 Roberto Raimondi

Direttamente dalla Pro Sesto Accademy, importantissima società, Roberto Raimondi, che negli ultimi 5 anni di campionato ha svolto il ruolo di istruttore all'interno della Scuola Calcio: «Anni fantastici in cui ho imparato molto e che, ricorderò sempre, con un sorriso sulle labbra». Ma, essendo, come lui stesso si definisce, una persona ambiziosa, quest’anno, dopo tanto tempo trascorso sui campi da calcio sia come giocatore che lavorando dall’altra parte della barricata, ha davvero mosso un grande passo: infatti Raimondi ha cambiato realtà, diventando allenatore degli Under 12 presso il Seregno, anch’essa grande società approdata addirittura in serie C, intraprendendo così una nuova avventura ma soprattutto una nuova ed emozionante sfida. Come lui stesso racconta: «Amo fare cose nuove e mettermi sempre in gioco, non mi piace rimanere troppo tempo fermo ed ancorato alle solite abitudini ed alle situazioni abituali. Inoltre cerco costantemente di stimolarmi e di crearmi sempre nuovi obiettivi da raggiungere». Questo grande risultato, dichiara il tecnico: «L’ho ottenuto con dedizione, passione nonché amore per il calcio e per quel che faccio, in generale. Se potessi infondere qualche consiglio ai nuovi ragazzi che vogliono anch’essi intraprendere questa carriera sarebbe quello di tenersi sempre aggiornati. Non intendo però di leggere solamente tramite internet e, quindi, mantenersi informati soltanto in questa maniera, ma frequentare proprio dei corsi, strutturati ed organizzati, studiare e non smettere mai di stare sul campo, perché è solo li dentro che si forma la vera e propria esperienza».

Adesso sarà tutta un’altra storia allenare: «Ora giochiamo a 9, il vero calcio, quello che poi si porteranno avanti nella vita». Il cambio è di annata anche se rimane un allenatore «Ma di livello un po’ più alto. Cambiano le metodologie, quindi l’infarinatura da trasmettere e la preparazione conseguente, sarà ovviamente del tutto differente; ma è anche questa la sfida, anche se certamente più complicata». Come sempre, Raimondi affronterà il nuovo impegno con dedizione e serietà, passione ed impegno: «E' la prima volta che faccio il mister a questi livelli, tra i professionisti. Inoltre la categoria è diversa dai Pulcini e devo dire che la cosa è molto eccitante. Nonostante il Covid, l’anno scorso ho portato ed ottenuto risultati comunque importanti e diciamo considerevoli alla Pro Sesto. Mi dispiace abbandonare la squadra ma avevo bisogno di cambiamenti. Devo essere sincero, grazie alla mia esperienza alle spalle ho avuto numerose richieste e allettanti proposte; però un ex collega, il quale lavora già al Seregno, mi ha aiutato a fissare un colloquio seguita da una prova tecnica che, poi, alla fine ho superato alla grande. Ovviamente, tra le tante, ho scelto immediatamente di collaborare con questa società».

Da settembre quindi, si parte! Il tutto è già stato deciso ed organizzato anche per arrivare all’inizio dell’anno con le squadre già ben che formate. Per raggiungere i suoi alti livelli: «Ci vogliono duro lavoro e molta dedizione, ma soprattutto, continuo aggiornamento e... sempre un pizzico di fortuna che non deve mancare mai!». Bisogna imparare e farsi una propria metodologia personale, sostiene l’istruttore, osservando e rimanendo sempre attivi tra i ragazzi. Anche lui stesso ha fatto la sua trafila, incominciando da livelli più bassi fino a crescere “step by step”, senza fretta e sempre: «Pronto e voglioso di confrontarsi e di apprendere dagli altri che ci circondano e che lavorano al nostro fianco . Ogni volta è essenziale salire un gradino in più; ma al principio quello che poi è sempre e comunque necessario è avere delle basi tecniche e calcistiche alle proprie spalle. Direi che devi essere in grado ,oltre ad insegnare calcio ai ragazzini, anche essere pronto a trasmettergli tutti quei valori, come l’importanza del gruppo, il rispetto per i compagni e gli avversari e così via».

Questa, allenata dal Raimondi, effettivamente è un’età un po' critica; sono ragazzini non più bambini ma non non ancora uomini, adulti, quindi affrontare giocatori adolescenti, i quali vivono un’età di per sé già critica non è uno scherzo, soprattutto per chi svolge il ruolo di istruttore di calcio e passa con loro gran parte del tempo: «Si un po’ fa paura, è diverso rispetto ad avere a che fare con i miei "soliti" Pulcini. Strutturalmente ed emotivamente sono complicati da gestire, inizia ad uscire il loro carattere e così iniziano a crearsi quelle che sono le loro idee: comincia a farsi avanti di più l’importanza della "gestione spogliatoio” , diciamo. Noi mister possiamo anche possedere quelle che sono le competenze tecniche e calcistiche ma poi bisogna anche non essere sprovvisti di quelli che sono i modi di relazionarsi e gestire umanamente i propri giocatori».

Bisogna, infatti, cercare di farsi più rispettare e prendere sul serio, non si è più quella sorta di "secondo papà" che consiglia e sta dietro ad ogni loro passo ma serve anche apparire come una autorità da ascoltare e da prendere sul serio. Bisogna sapersi guadagnare subito il rispetto usando il giusto polso; senza urlare o incutere timore, ovviamente.

Insomma una bella e propria sfida nuova per il nostro allenatore che dice di aver già avuto modo di conoscere alcuni tra i ragazzi che saranno con lui durante il prossimo anno calcistico: «Negli Open Day ho avuto modo di scrutare qualche giocatore che c’era già l’anno passato e che sarà con me, invece, per questo campionato. Mi sembrano ragazzi ben appassionati e motivati».

Quello che preme soprattutto dire a Roberto Raimondi è: «So già che bisogna lavorare sul loro subconscio, sulla rapidità di pensiero, creando giocatori autonomi e ben pensanti; non dei semplici soldatini che sono li ad eseguire gli ordini, come fossero radiocomandati dai loro tecnici. Mai bloccare la fantasia e quello che è il loro estro, ma far si che esso sia funzionale al gioco di squadra».

Per concludere la riflessione dell'allenatore punta a cosa pensa di portare con sé in questa nuova avventura, quindi quali insegnamenti e quale grande sapienza aggiungerà alla nuova società che lo sta accogliendo. Raimondi in questo è ben chiaro: « la mia esperienza », ciò che ha di più prezioso, oltre, ovviamente alle proprie competenze calcistiche acquisite nel corso della sua lunga carriera. «Mi sono dovuto misurare con vari allenatori, girando costantemente sui campi di tutta la Lombardia; inoltre la mia esperienza a contatto con varie tipologie di calciatori. Nulla in più. Il Seregno è già una grande realtà e una forte squadra quindi accanto a me ci saranno sempre dedizione e passione per il calcio», conclude Roberto Raimondi.