Ausonia, è in arrivo Andrea Cioffi: allenerà gli Esordienti B

Dopo due anni nella Pro Sesto in cui ha allenato le classi 2009 e 2010, per Andrea Cioffi inizia una nuova avventura presso l'Ausonia, dove prenderà la panchina degli Esordienti 2010. Il tecnico, con una carriera già fiorente alle spalle, dopo aver militato in alcune società di provincia, tra cui la Paullese, due anni fa ha colto al volo l'opportunità di approdare in una società come quella di Sesto San Giovanni: «Nonostante la distanza da dove abito al campo fosse ampia, ho deciso di accettare la proposta perché ne valeva davvero la pena. In questi due anni sono migliorato tanto e ho avuto il piacere e l'onore di lavorare con persone disponibili e di grande livello».

Ora si guarda al futuro: «Sono contento di approdare all'Ausonia: sono stato cercato e fortemente voluto sia da Gianni Sementilli che da Gabriele Gallicchio, il Responsabile della Scuola Calcio. È una società bellissima, dove si lavora in maniera seria ed attenta e dove si punta molto sulla pre-agonistica. Gallicchio, tra l'altro, è una figura molto presente in società, il che aiuterà tutto lo staff. Allenerò una categoria che già conosco, avendoci avuto a che fare nella Pro Sesto: ho avuto modo di incontrare già qualche atleta e ho avuto modo di notare che è un gruppo di assoluto livello. Mi piace lavorare individualmente su ogni bambino: bisogna essere bravi a saper cogliere ogni sfumatura del loro carattere ed a farsi voler bene. Quest'anno, nello specifico, dovremo lavorare sull'aspetto tecnico ed agonistico per preparare il terreno a ciò che verrà dopo, vale a dire il calcio ad 11», conclude il tecnico.