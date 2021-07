Vigor Milano, la società di Cormano punta all'eccellenza: due atleti spiccano il volo verso il Milan

In Vigor Milano le novità sono di casa: a pochi giorni dalla fine del camp estivo – che terminerà il 30 di luglio – ci sono già due belle notizie, ovvero che due atleti classe 2008 sono stati tesserati con il Milan e da settembre esordiranno nell'agonistica nei Giovanissimi Regionali della società rossonera. Si tratta di Francesco Ferrara, di ruolo difensore, e del centrocampista Matteo Palmieri. La soddisfazione della Vigor Milano, e del numero uno Esposito, è grandissima: «I due ragazzi sono arrivati due anni fa in concomitanza con la nascita della nostra società e dopo un biennio di lavoro sono passati dall'essere due atleti normali a giocatori di alto livello. Sono felice anche perché, a mio parere, entrano in contatto con il professionismo nell'età giusta, in un momento in cui vi è stato un processo di maturazione in un contesto dilettantistico come il nostro, anche se di ottimo livello, in cui i bambini hanno potuto esprimere sempre al massimo le proprie qualità. Se si entra nel professionismo troppo presto, c'è il rischio che il peso della maglia e la pressione vada ad offuscarne le qualità ed il talento».

Ferrara e Palmieri sono entrati a fare parte di un gruppo seguito dal Presidente Esposito in persona: «Tutte le squadre, comunque, sono guidate da istruttori qualificati e costituite da ragazzi selezionati che fanno la differenza se messi nel loro contesto. C'è un'ulteriore soddisfazione: Samuel Neli, un atleta che abbiamo visto andare a giocare nell'Inter l'anno scorso, quest'anno ha firmato un vincolo con i nerazzurri per altri quattro anni più uno. Questa, per noi, è una notizia bellissima perché significa che il ragazzo non è una meteora, ma ha ottenuto la conferma ed il vincolo per altri anni con una società molto importante. Sono estremamente soddisfatto da ciò che sta accadendo: sono stato il fautore di questo progetto, iniziato due anni fa con l'affitto di un campo di gioco e prendendomi cura di giovani atleti che avevano subìto delle delusioni dai loro percorsi calcistici. Li ho riuniti e ho creato un gruppo che vedrà altre partenze con la fine del 2021. Altri cinque ragazzi classe 2008, infatti, andranno in società professioniste: Lorenzo Mezzotero andrà all'Atalanta, mentre Manuel Quaggia, Luca Galli, Riccardo Piazza e Francesco Curreli andranno al Brescia».

Da metà settembre sarà poi disponibile il centro sportivo che consentirà alle categorie dell'agonistica di potersi allenare su un campo a 11 in aggiunta ad Easy Sport Club di Cormano, con campi in sintetico a 7 e a 5, ad uso esclusivo della preagonistica Vigor Milano: «Abbiamo implementato le infrastrutture e concluso un contratto che ci consentirà di avere il nostro centro d'allenamento: un traguardo importante che ci consentirà di dare continuità al progetto. Non ci nascondiamo dietro un dito: quest'anno esordiremo nel campionato U15 provinciale di Milano con il sogno di approdare nel mondo dei Regionali il prossimo anno».

Intanto, anche il camp organizzato dalla società ha portato i suoi frutti in quanto c'è stata la possibilità di accogliere alcuni tecnici della Lazio: «Le iscrizioni sono andate sold out in due giorni. I ragazzi sono stati molto soddisfatti ed io, insieme al vice presidente Salvatore Scarano, facciamo i nostri complimenti e ringraziamo Nicolò Brigati, Stefano Pasquinelli e Giovanni Ghedini (rispettivamente il coordinatore Lazio City Camp Lombardia, il Responsabile dell'Attività di Base della Lazio ed il Responsabile delle Scuole Calcio affiliate alla Lazio) oltre a dedicare un pensiero a tutti gli istruttori che hanno collaborato al camp, in particolare Daniele Salvi, Pasquale Audino, Federico Aurelj e Giorgio Santandrea per il loro contributo. In ultimo, vorremmo ringraziare anche il coordinatore logistico della Easy Sport Club, nonché istruttore dei pulcini 2011 Vigor Milano, l'allenatore Francesco Paci».