Atletico Cvs: la società aumenta il livello di formazione, tutto ruota intorno ai ragazzi

L’Atletico Cvs è una società storica, tra le prime per numero di iscritti sul territorio milanese e la maggiore su San Giuliano. La grande novità di quest’anno è che la Scuola Calcio si è trasformata in Scuola Calcio Élite, ciò determinerà l’aumento del livello formativo destinato ai ragazzi. Per ottenere i successi sperati verranno inseriti degli appuntamenti mensili con l’affiliata Pergolettese. Questo comporterà sia lo svolgimento di amichevoli per il settore preagonistico, che formazioni sul campo da parte di tecnici della Pergolettese, rivolte sia ai ragazzi che agli allenatori dell’Atletico. Uno dei nuovi obbiettivi, infatti, sarà quello di far arrivare gli Allievi e Giovanissimi nelle più ambite categorie regionali, con metodi di lavoro che metteranno al centro bisogni dei propri giocatori.

All’interno della Scuola Calcio Elite è stato inserito un programma a tutela dei minori della Federazione Italiana Gioco Calcio e Settore Giovanile Scolastico. Il corso, on-line su piattaforma e-learning, è stato seguito da tutti i dirigenti e tecnici della società. Grazie a queste linee guida vi è più consapevolezza sull’approccio col minore che oltre a stimolarlo nella maniera corretta, riesce anche a far distinguere i diversi malesseri sia interni che esterni, che alle volte i bambini manifestano. Si cercherà dunque di formare il calciatore senza creare della pressione psicologica che il raggiungimento degli obbiettivi spesso comporta. A tal proposito la società ha inserito una nuova figura di riferimento, addetta alla tutela dei minori.

«Il nostro compito durante gli allenamenti sarà quello di fornire ai ragazzi tutti gli strumenti tecnici necessari che permettano di far comprendere a loro cosa sia più giusto fare durante i contrasti di gioco. I bambini non devono subire pressione psicologica. Non devono compiere delle azioni, magari anche corrette al raggiungimento dell’obbiettivo, ma che ancora non rientrino nelle loro corde. Perché il risultato potrebbe rivelarsi opposto. Quando non si è in grado di svolgere un determinato gesto tecnico, la forzatura e la mal riuscita, causano sfiducia in se stessi ed una decrescita in materia di autostima. È il bambino a dover decidere a quale tecnica appellarsi per riuscire a superare l’ostacolo che ha di fronte. Soltanto sbagliando impareranno a migliorarsi. Sul campo il ruolo dell’allenatore dev’essere a supporto del calciatore non deve assolutamente prevaricarlo», spiega il tecnico Luca Rizzi, che quest’anno curerà i Pulcini. «Per i risultati che abbiamo ottenuto come società un plauso va fatto alla nostra presidentessa Monica Briguglio e speriamo di proseguire su questa strada riuscendo però a concludere il percorso di quest’anno senza interruzioni», conclude il tecnico, con un augurio in cui in fondo tutti noi speriamo.