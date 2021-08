Nuova Cormano e il lungo elenco di successi, il Vicepresidente Guerriero: «Per fare sport a misura di bambino ci vogliono grandi energie!»

Solitamente da una società giovane con appena sei anni di vita alle spalle, ci si aspetta una crescita graduale fatta di piccoli passi, che messi uno dietro l’altro portano nel tempo a grandi risultati.

Bene, non è il caso della Nuova Cormano, una società nata con appena due categorie - quella dei Primi Calci e dei Pulcini - che di passi ne ha fatti sì, ma da giganti!

Ad oggi la Scuola Calcio, nelle categorie preagonistiche, è al completo e ci si spinge oltre fino al primo anno dei Giovanissimi. La società vanta anche una Prima Squadra in Terza Categoria, ma quel che stupisce è che la Nuova Cormano è rosa. Il campionato appena trascorso ha visto crescere una squadra femminile aperta alle ragazze dai quindici anni in su, che si propone presto di poter rientrare nelle categorie FIGC. Ciò che affascina di questa impresa è l’influenza che la visibilità di questa squadra potrà diffondere. Potrebbero aprirsi finalmente le porte ad un intero mondo fatto di bambine che hanno voglia di mettersi in gioco. Al momento il tutto è da considerarsi un’utopia, ma vista la velocità con cui la società non smette di stupirci, chissà che presto non diventi realtà. L’elenco dei successi non finisce qui.

Due calciatori classe 2008 sono stati richiesti da società più grandi. Stiamo parlando di Simone Laudari e di Leonardo Marincolo. Laudari è un centrocampista centrale destro, portato all’offensiva, in campo si spinge molto oltre, giocando a ridosso delle punte e riuscendo a fare dei gol importanti. Da quest’anno l’Aldini sarà la sua nuova casa. Leonardo invece è quello che si potrebbe definire il numero 9 perfetto. È una punta centrale, un tiratore scelto, segna sempre e pur essendo destro sa usare benissimo entrambi i piedi. Per lui il cammino continuerà al Cimiano. Così con grande soddisfazione ed un po' di leggero rammarico la società, pensando al bene dei propri ragazzi, li lascia crescere rinunciando alla loro presenza nella categoria degli Under 14.

«Fare sport a misura di bambino comporta impegno e sacrifici, perciò l’obiettivo è quello di aumentare la dose anche per i nostri amati tecnici. L’ingrandirsi della società, rende grandi tutti. Alcuni dei nostri istruttori stanno frequentando i corsi per ottenere il patentino UEFA C e UEFA B. Possiamo vantare la presenza di un Vicepresidente tecnico, Fabio Guerriero, che da medico si sta specializzando in Nutrizione. Questo anno non abbiamo perso tempo, sapevamo come sfruttare al meglio i vuoti in esubero. Abbiamo colto l’occasione per rifare a nuovo la sede sportiva, all’interno del centro sportivo comunale. Ora a disposizione di tutti avremo una segreteria, una sala riunioni, una sala medica e un grande magazzino per riporre tutti i materiali», spiega il vicepresidente amministrativo Michele Guerriero.

Sono quattro le colonne portanti a sostegno di progetti e sogni, padre e figlio Guerriero, il Presidente Francesco Marincolo e il Direttore Tecnico e Sportivo che gestisce la squadra femminile e quella di Terza Categoria, Donato Gagliani, figura storica del club. «Il lavoro svolto fino ad oggi ci rende molto soddisfatti e felici. Un altro piccolo record è stato raggiunto quest’estate con il nostro camp estivo. Per tre settimane a partire del 14 giugno, abbiamo collaborato con l’amministrazione comunale di Cormano, ottenendo un’ottima partecipazione da parte dei bambini che ha regalato un bel servizio a servizio del territorio», conclude con piacere il Vicepresidente. Chissà fra un anno quante altre novità potremo ancora raccontare.