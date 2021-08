Devils, Mauro Spoldi sull'avvio della nuova stagione: «Impegno e determinazione renderanno fruttuoso il nuovo campionato»

Casa Devils è pronta a ripartire: tra poco più di una settimana cominceranno gli allenamenti per la categoria Under 15 e seguire quelli di tutte le altre. In vista del campionato, la sede è stata risistemata con alcuni lavori di manutenzione che hanno messo al centro la cura dei campi da calcio, in erba naturale, e il rinnovamento dei magazzini. «Ai ragazzi si promette duro lavoro per rientrare in carreggiata. Senza voler spaventare nessuno questi mesi, oltre che una notevole dose di entusiasmo, richiederanno sicuramente molto impegno».

Questo è ciò che con il sorriso si aspetta il Direttore Tecnico Mauro Spoldi. Allenatore professionista patentato Uefa A, non ama definirsi con l’appellativo che onoratamente gli spetta. Il suo ruolo, che svolge in continua collaborazione con i tecnici, lo fa sentire come una colonna portante in supporto agli altri, cercando di dare sempre del suo meglio sia sul campo che nelle retrovie. La sua è una vita trascorsa tra il pallone e i campi da calcio. Da calciatore in Promozione un lontanissimo giorno, a causa di un evento sfortunato, cambierà per sempre aspirazione professionale. Un brutto infortunio lo obbliga a fermarsi, ma la voglia di non rinunciare al suo sogno lo rende allenatore.

Così per la prima volta gli viene data la possibilità di mettere le sue conoscenze tecniche a servizio di una società molto ambita, la Macallesi: «Devo tutto alla Macallesi, è una società che con fiducia ha puntato su di me. Mi auguro solo che negli anni con il mio lavoro sia riuscito a ripagare un minimo l’enorme generosità che mi travolse ai tempi». Parole senza dubbio commosse e piene di gratitudine quelle a ricordo dell'inizio di una carriera lunga e variegata. «Guardandomi indietro una cosa di cui vado fiero è l’aver scalato tutte le vette esistenti nel panorama calcistico. Ho allenato ogni singola categoria, nessuna esclusa, dai più piccoli ai professionisti. Ho collaborato per anni in diverse società, avuto l’occasione di veder crescere ragazzi che poi arrivarono in seria A come Bega, Acerbi e Valdifiori. E l’occasione di veder crescere tali personalità aggiunge alla tua esperienza una verità. Ci si aspetta sempre che sia l’allenatore ad insegnare qualcosa al giocatore, ma in alcuni casi è vero esattamente il contrario. Io ho imparato molto da loro».

L’organico Devils è ricco di figure preparate che in armonia prendono insieme le decisioni importanti che hanno come fine ultimo il bene della società. Questo ha permesso negli anni una crescita graduale, aumentando le categorie esistenti e fornendo una preparazione tecnica all’altezza ad ogni singolo iscritto. «Il nostro miglior gol sono le parole dei ragazzi che dopo le partite o gli allenamenti, tornano a casa soddisfatti e raccontano con entusiasmo ai propri familiari o ai propri amici ciò che più li ha colpiti o i piccoli traguardi ottenuti e superati. È racchiuso in quelle parole il risultato del nostro lavoro».

Organigramma stagione 2021/2022

ATTIVITA' DI BASE

Piccoli Amici: Ernesto Avolio, Antonio Brienza e Davide Tramalloni

Primi calci: Mirco Stefanov e Salvatore Urzi

Pulcini I anno: Luigi Paparo e Luca Valli

Pulcini II anno: Giovanni Molteni, Nicolò Cuvello e Rodolfo Mariuzzo

Esordienti I anno: Sebastiano Maugeri e Salvatore Melfi

Esordienti II anno: Davide Bongiorni, Fabio Lanotte e Valerio Damiano

AGONISTICA

Under 14 e Under 15: Diego Varsallona e Brayan Arteaga