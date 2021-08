CG Bresso, Antonio Lesma: «Il calcio contribuisce allo sviluppo educativo della persona»

Cg Bresso è una realtà che da molti anni ha lo scopo di far crescere sotto i propri colori sia i giovani appassionati di calcio, che tecnici e responsabili. Per crederci basta dare un occhio alla Prima Squadra, composta da ragazzi provenienti tutti dal settore giovanile, e dalle figure che di anno in anno seguono i gruppi nelle varie categorie. Il segreto di questa grande famiglia è accogliere ognuno di loro, donando il meglio che si possa offrire.

«Il desiderio principale dei ragazzi, non dev’essere quello di essere acquistati necessariamente come calciatori in altre società, dovrebbe essere più profondo ed umano perché il calcio non è solo tecnica e allenamento. Noi cerchiamo di coinvolgerli sotto il punto di vista umano. Per chi lo ama, il calcio contribuisce necessariamente allo sviluppo educativo della persona», spiega Antonio Lesma, responsabile tecnico ed anche allenatore dei 2008, che insieme con Federico Parozzi e Marco Della Mutta, gestiscono il settore giovanile e l’attività di base.

Per riscaldare i motori, dal 30 Agosto al 3 Settembre ripartirà il camp, a seguito del successo di quello di Luglio. Pronte anche le panchine degli allenatori.

Organigramma stagione 2021/2022

Attività di Base

Piccoli Amici 2015: Alessandra Marletta, Moreno Nalio, Giovanni Amicone

Primi Calci 2014: Marco Dalla Mutta, Giuseppe Campanale, Tommaso Nardelli, Matteo Bedeschi

Primi Calci 2013: Giuseppe Campanale, Agostino Oriani, Alessandro Bedeschi, Matteo Collavino

Pulcini 2012: Davide Rizzi, Alessandro Motta

Pulcini 2011: Marco Peroncini, Antonio Castelli

Esordienti 2010: Giovanni Verderio, Nicolò Ortolan

Esordienti 2009: Giacomo Rizzi, Pietro Muto, Stefano Lecchi

Agonistica

Under 14: Antonio Lesma, Martino Grosso

Under 15: Federico Parozzi, Luca Catania

Under 16: Leonardo Balbi, Stefano Corbetta

Under 17: Matteo Calloni, Marco Catucci

Juniores: Alberto Ghio, Angelo Parolini

Prima Squadra: Luciano Marcarini, Marco Peroncini