Attività di Base, al via la seconda fase delle gare per Esordienti e Pulcini: si inizia il 18 settembre

Le ultime tre giornate del Grassroots Challenge, dell'Esordienti Fairplay e dell'Esordienti Fairplay Élite - iniziate con le gare disputate tra maggio e giugno - stanno per partire: allacciate, dunque, le cinture di sicurezza perché sta per scattare il conto alla rovescia. Si inizia nel weekend del 18-19 settembre e si andrà avanti fino al 2-3 ottobre, con la possibilità di disputare eventuali recuperi fino a domenica 10 ottobre.

La partecipazione a questa fase delle gare ha lo scopo di far terminare il percorso iniziato nella scorsa stagione quando sono state create queste manifestazioni dedicate all'Attività di Base. Per questo motivo, le partite saranno disputate dalle annate 2008 (gli ormai Under 14) e 2009 per la categoria Esordienti e dalle annate 2010 e 2011 per i Pulcini.

Per i gironi completi dovremo attendere ancora qualche giorno, precisamente fino a martedì 14 settembre, ma dall'elenco delle società che prendono parte a questa fase pubblicato in queste ore, le squadre sembrano diminuite di qualche unità in tutte le delegazioni della Lombardia.