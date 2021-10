Monza, usciti i calendari per Esordienti e Pulcini: si comincia il 9 ottobre

Grandi notizie per l'attività di base di Monza, che ha finalmente una data di inizio per i campionati di Esordienti e Pulcini. Si inizia il 9 ottobre: il format sarà uguale a tutti gli altri anni. Composto da nove giornate, si partirà a disputare le gare dalla seconda: la prima, infatti, è stata posticipata al 4 dicembre, data effettiva della fine delle competizioni del girone autunnale.

Per quanto riguarda la composizione dei gironi, saranno sedici per gli Esordienti (compresi i gironi dedicati agli Esordienti Misti) e venti per i Pulcini. Si tratta della prima delegazione a pubblicare i calendari delle competizioni: per le altre non c'è ancora una data ufficiale ed effettiva, ma solo l'elenco delle squadre partecipanti.