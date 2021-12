Aldini, allontanato Andrea Casabona. Borsani: «Messaggi e audio offensivi nei confronti della società, una decisione obbligata». Il tecnico: «Sfoghi umani e personali condivisi esclusivamente con il mio staff»

Comunicazioni «improprie e offensive» nei confronti della società di via Orsini in merito alla gestione, su più fronti, che arrivate al presidente Massimiliano Borsani e del direttivo Aldini hanno portato all'esonero, e più in generale all'allontanamento di Andrea Casabona, tecnico di lunghissima appartenenza nei ranghi dei «Falchi».



«Non posso entrare nei particolari perché abbiamo fatto un esposto in Procura su questa vicenda - spiega proprio Borsani-. Una volta venuti a conoscenza dei fatti abbiamo riunito il consiglio, ma di fronte a certi messaggi e audio abbiamo ritenuto non ci fossero alternative alla decisione. Non si è trattato inoltre di un episodio singolo, la situazione andava avanti già da settembre».

«Non nego di aver mandato quei messaggi forti - afferma Casabona - ma si è trattato di sfoghi umani e personali su fatti oggettivi che ho condiviso solamente con il mio secondo e il mio dirigente, il quale poi li ha riferiti alla società. Sono stato otto anni in Aldini e sono sempre stato un uomo di società, ma ciò non toglie che sia anche una persona pensante, e per questo ho espresso il mio disappunto con il mio staff. Non mi sono mai e poi mai rivolto ai ragazzi o alle famiglie, con loro la sintonia era al 100%».

Già ufficiale intanto il nome del sostituto sulla panchina degli Esordienti 2009, Alessandro Giglio: «È un ex giocatore Aldini, un tecnico di spessore che ha allenato tra le altre la Juniores Nazionale della Pro Sesto - prosegue Borsani -. Ultimamente era impegnato tra Cina e Russia con dei progetti di Academy per l'Inter, attività che ha rallentato a causa della pandemia. È un profilo da professionisti ma ci auguriamo che possa rimanere a lungo in Aldini».