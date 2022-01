Sedriano, Massimo Gerli ritorna in società: «Torno come responsabile della Scuola Calcio, perché occuparmi dei più piccoli è nella mia indole»

Massimo Gerli ritorna fieramente nella sua società, il Sedriano, con una novità. Invece che del settore agonistico - nel 2019 allenava gli Under 15 - questa volta si occuperà della Scuola Calcio a tutto tondo: sotto la sua supervisione, infatti, ci saranno sia la sezione maschile che quella femminile. Del settore maschile maggiore attenzione sarà data ai più piccoli delle annate comprese fra il 2014 e il 2016, mentre per la sezione femminile si occuperà delle 2011 e 2010 oltre che delle 2009. Gli ultimi due anni travagliati sono serviti a Gerli come periodo di riflessione e adesso la voglia di dedicare tutte le sue energie al settore pre-agonistico equivale ad un ritorno alle origini, a quello che si è sempre stati: «Ho scelto di tornare al Sedriano e di allenare i piccoli perché è nella mia indole. La mia idea è sempre stata questa, amo insegnare e amo far crescere nella maniera corretta gli atleti. Partire dal basso permette a loro di arrivare con maggiori competenze fisiche e tecniche nelle categorie successive. Mentre nel settore agonistico bisogna fare un lavoro mirato a 360° per formare il calciatore, con i piccoli bisogna concentrarsi sugli aspetti coordinativi, motori e poi analitici. In questa fase il gioco del calcio conta meno rispetto che per l’agonistica dove bisogna cominciare a masticare il calcio vero che permetta ai ragazzi veramente dotati di proseguire la strada verso il calcio professionistico. È una continua ascesa dove più si sale e più diventa complesso, il canale si restringe. Per i bambini vale totalmente un altro discorso».

Per quanto riguarda invece il settore femminile, realtà emergente nella società del Sedriano, il responsabile Gerli descrive punti di forza e limiti di queste categorie: «Il settore femminile è totalmente un altro mondo, hanno una cultura calcistica molto diversa da quella dei ragazzi e per questo bisogna affrontare un lavoro più impegnativo. I bambini cominciano a giocare a calcio molto prima delle ragazze, che, al contrario, vengono a contatto con questo mondo per la prima volta quando sono più grandi e questo comporta una carenza e, delle volte, una difficoltà tecnica che bisogna integrare lavorando di più. Per contro, però, le ragazze sono più determinate. Hanno più voglia di emergere e di imparare, sono sveglie e cercano di capire perfettamente quali siano tutti i segreti che possono ampliare la loro tattica, ad esempio. Rispetto ai ragazzi le vedo molto più sul pezzo e non è cosa da poco perché in uno sport come il calcio la sana competizione è fondamentale»