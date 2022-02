Riecco la Scuola Calcio!

Finalmente c'è una data per l'inizio dei campionati primaverili dell'Attività di Base. Dopo una lunga attesa, anche Esordienti e Pulcini torneranno in campo nel weekend del 19 e 20 febbraio.

La Delegazione di Monza si è già portata avanti e, proprio in queste ore, ha pubblicato i calendari. Per dare qualche dato, si tratta di 45 gironi composti da 7 o 8 squadre, con l'eccezione per gli unici due gruppi di Pulcini Misti in cui sono ne sono state inserite 9 e 10.

Per quanto riguarda la Delegazione di Milano, si conoscono al momento i numeri e, appunto, la data d'inizio. E sono cifre importanti: a darsi battaglia, infatti, ci saranno circa 650 squadre tra Esordienti e Pulcini suddivisi in 69 gironi, composti da 9 o 10 squadre. Dati paragonabili a quelli pre-pandemia, visto che il campionato primaverile del 2019, ad esempio, era composto da 63 gironi con 12 gironi da 12 squadre.

Ottimista sulla partenza Adriano Girotto, Delegato di Milano, che rivela il tentativo fatto per bruciare ulteriormente i tempi: «Confidiamo che sia fattibile, i ragazzi non vedono l'ora di tornare in campo. Speravamo di poter ripartire già dal weekend del 12 febbraio in modo tale da evitare di far terminare i campionati in prossimità della Pasqua, e lasciare il tempo alle società di organizzare i tornei, ma non è stato possibile».





Situazione in divenire ma pronta a sbloccarsi anche nelle Delegazioni di Legnano e Varese, che hanno pubblicato gli organici ma non ancora ufficializzato lo start.