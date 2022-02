Milano, fuori i calendari di Esordienti e Pulcini

A Milano sono usciti i calendari: come avevamo anticipato, i campionati di Esordienti e Pulcini della delegazione inizieranno di fatto nel weekend del 19 febbraio per terminare il 23 aprile - il sabato immediatamente successivo a Pasqua - con il recupero della seconda giornata. Per dare qualche numero, si tratta di 32 gironi per gli Esordienti (inclusi i 2 di Esordienti Misti) e di 37 gironi per Pulcini, Pulcini B e Pulcini Misti, per un totale di 69 gironi.

Qualcosa, però, in questi giorni è cambiato: si tratta della data di inizio per le competizioni della Scuola Calcio, che non calcheranno più il rettangolo verde il fine settimana immediatamente successivo all'attività di base - vale a dire il 26 febbraio - ma riprenderanno il 13 marzo, per terminare il 10 aprile. I vari gironi saranno composti da sei squadre ciascuno, per un totale di circa 300 squadre.

