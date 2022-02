Dalla Base alla meta: la Scuola Calcio di Donzelli

Maurizio Donzelli è parte integrante di quel sogno progettuale che sta alle fondamenta del nuovo corso del Base 96 del Direttore Sportivo Zambelli, che, in coppia col Direttore Generale Fazzari, proprio due anni fa ha deciso di coinvolgerlo nell'audace ripartenza della squadra rossoverde di Seveso. Con ben 350 iscritti complessivi – numeri indubitabilmente positivi, ancor più nel contesto pandemico di riferimento – e il raggiungimento di uno standard di copertura della Scuola Calcio di almeno due squadre per ogni categoria, dai più piccoli classe 2016, 2015 e 2014, seguiti da Luigi Pasinato [col ruolo di Responsabile Scuola Calcio], passando per...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con