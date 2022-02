Dalla Sicilia al Niguarda per crescere insieme ai suoi Esordienti

Da quando si è trasferito a Milano, il venticinquenne Damiano Velardo ha una sola squadra nel cuore: il Niguarda. Ha esordito con la maglia della squadra quattro anni fa, giocando in Seconda Categoria, poi è arrivata la proposta di cominciare ad allenare le categorie dell'attività di base, e lui ha accettato al volo. Attualmente allena gli Esordienti 2009; della sua esperienza in società e con il gruppo racconta: «Prima di trasferirmi a Milano, giocavo nelle squadre della mia città, ho militato, tra le altre, nel FC Messina e nel ACR Messina. Al Niguarda, sono arrivato come calciatore, poi, avendo conseguito il...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con