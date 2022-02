Scuola Calcio Milano al via, risultati a portata di un click

Finalmente l'Attività di Base torna in campo, e noi con lei: da questo weekend, infatti, Sprint e Sport riprenderà a seguire le competizioni del territorio milanese. I risultati li potrete vedere tramite la nostra

Con la possibilità di interagire direttamente, aggiornandoli live e inviando del materiale foto o video alla redazione. In questo modo sarete i protagonisti assoluti non solo in campo, ma anche dagli spalti, da dove potrete tifare la vostra squadra del cuore monitorandola e tenendo sotto controllo anche gli sviluppi degli altri match.

Ma non solo: scaricandola, avrete accesso a contenuti esclusivi e, soprattutto, alla cronaca delle partite che verranno seguite dai nostri inviati sul campo (SCOPRI QUALI). Il conto alla rovescia è cominciato: è tutto pronto, vi aspettiamo numerosi!