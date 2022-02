Lo sport a portata di tutti: l'iniziativa del Vighignolo

Da sabato 26 febbraio, il Vighignolo scenderà in campo per un'iniziativa dedicata ai più piccoli: si tratta di una serie di incontri rivolti a tutti i bambini della zona della fascia d'età compresa tra i 3 ed i 6 anni. L'obiettivo è far in modo di introdurli nel mondo dello sport attraverso un approccio mirato e studiato ad hoc. A raccontare del progetto è il direttore generale societario Stefano Salducco: «Mai come in questi mesi abbiamo compreso che c'è un grande bisogno da parte delle famiglie di fare partecipare i propri figli alle attività svolte all'aperto e soprattutto a quei bambini che non si sono ancora avvicinati a qualche tipo di sport perché molto piccoli. A tal proposito, il nostro intento non è quello di invitarli in società per far praticare l'attività calcistica, ma quello di aiutarli ed instradarli verso il mondo sportivo grazie ad attività multidisciplinari».

Per bambini così piccoli, infatti, non ancora completamente integrati nelle attività sportive, la grande forza di questo progetto è proprio quello di farli divertire e, soprattutto, di aiutarli, grazie ad esercizi mirati all'attività motoria ed alla sua alfabetizzazione: «A seguirli, ci saranno dei professionisti laureati che hanno alle spalle già un grande bagaglio di conoscenza ed esperienza, come Gabriele Lonati - già responsabile dell'attività motoria e coordinativa del Vighignolo - e la psicologa dello sport, la dottoressa Erika Giambarresi. Sarà un incontro multisciplinare, dove saranno svolte attività come la pallavolo, il basket, il baseball, esercizi che comprendano i birilli, insomma tutto ciò che possa permettere di svolgere determinate azioni motorie».

In casa Vighignolo è la prima volta che si avvia una sperimentazione del genere, ma la società non è nuova ad iniziative simili. Già da un po', infatti, alcuni membri dello staff sono coinvolti nella collaborazione con la scuola d'infanzia della zona: «Il nostro obiettivo è svolgere attività psicomotoria - continua ancora Salducco - incontri simili, però, come quello dell'avviamento motorio, era ciò che mancava e siamo contenti di poterlo mettere a disposizione di tutti i bambini di Settimo Milanese. Il nostro scopo, ora, come società, è quello di riprendere le attività e cercare di organizzare più eventi possibili, soprattutto quelli che portavamo avanti prima della pandemia. Uno dei principali è il torneo dedicato alla pre-agonistica che organizziamo da più di trent'anni in estate. Quest'anno speriamo di poterlo portare nuovamente in campo».