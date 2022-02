«Scuola di calcio e di vita», la Macallesi sociale di Capriglia

C'era una volta, e c'è tutt'ora, una realtà di calcio dilettantistico che ha fatto dell’impegno sociale la propria vocazione, senza però lasciare indietro la sostanza dell'impronta tecnico-sportiva. Una favola, quella della Macallesi, lunghissima nel tempo eppure adesso freschissima: da quel «fort de Macallè» del 1927 ad oggi tanto è indubitabilmente cambiato ma non il motto «coraggio, ardore e passione» che ha reso il quadrifoglio gialloblù punto di riferimento territoriale per la città che cresce attorno alla sede di Via Quintiliano. Giancarlo Capriglia, il Direttore Sportivo che da tre anni è riferimento per il comparto di Pre-Agonistica ed Agonistica, con un...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con