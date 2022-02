Negash trascina l'attacco, Hoxha risponde tra i pali e fa ripartire i suoi

Afforese e Cesano Boscone Idrostar partono forte: nei primi minuti le squadre segnano due reti a testa, a mettere la firma sono Negash ed Esposito, per i padroni di casa, e Cannova e Costantini per gli ospiti. A decidere però il 3-2 del primo tempo è un'altra marcatura di Negash, oggi tra i più ispirati. Nella ripresa le squadre Ahmed riesce a smarcarsi a bordo area e andare a segno, mentre Cappello segna per i suoi dopo una bella giocata con Meini. Nel finale ci si gioca il tutto per tutto, con nessuna delle due compagini che riesce a prevalere sull'altra terminando quindi con l'1-1 firmato da Pesatori e da Santi. 5-4 il punteggio complessivo.

Botta e Risposta. I padroni di casa non tardano a mettere in campo il loro buon palleggio e l'intesa tra i vari reparti, che porta Negash ad andare a segno nei primi minuti. L'Idrostar non sta però a guardare e si rende pericolosa con le ripartenze, trainati da Cannova e Santi che siglano anche i primi due gol per gli ospiti. Con questi ritmi, la partita si accende e una punizione di Esposito mette paura agli avversari con la sua potenza, ma a salvare la porta in extremis sulla linea c'è Falcone - protagonista sin da subito della difesa cesanese coi suoi interventi tempestivi. Passano pochi minuti che Esposito trova la rete, con un tiro che si infila sotto l'incrocio del secondo palo e mette la gara in parità. Nei minuti che seguono i padroni di casa gestiscono bene palla con Cappello ed El Fradi, mentre a immettersi in area avversaria è Negash col suo ottimo controllo e visione di gioco. Proprio il numero 6 trova nuovamente il gol verso il finale del primo tempo, con un tiro da fuori su cui il portiere non può nulla. Nel finale gli ospiti riescono ancora a trovare varchi nella difesa dell'Afforese, ma a mantenere il risultato invariato ci pensa D'Anna con le sue parate.

Lotta continua. Nel secondo tempo l'Afforese torna presto all'attacco, con Pesatori e Mouncif Moulay che tengono alta la squadra e trovano spazi per andare al tiro. Ma a mantenere solida la difesa ospite c'è Suman, e spesso ad avere l'ultima parola sulle azioni avversarie sono le uscite del portiere Hoxha, bravo a coprire lo specchio della porta agli attaccanti e a murare i tiri. Nella metà campo avversaria i cesanesi sanno rendersi pericolosi, anche grazie alle manovre iniziate da De Rosa. All'11' Ahmed si libera con disinvoltura della difesa a bordo area e una volta davanti al portiere non ha problemi a battezzare l'angolo vincente. La risposta dei padroni di casa arriva due minuti dopo: Cappello, servito defilato da Meini, calcia di prima e insacca sotto l'incrocio. L'Afforese mostra così di avere ancora grinta ed energia, e continua a dimostrarlo concedendo poco in difesa grazie a Donarini e Guastamacchia che recuperano palloni e fanno partire i compagni, in particolare Nagesh ed Esposito che in più occasioni sfiorano il gol con le loro giocate.

Vittoria di misura. Nel terzo tempo Pesatori e Meini subito la profondità, ma Suman e De Luise si dimostrano provvidenziali in chiusura. Una delle occasioni più nitide per i padroni di casa arriva con Cappello, che su una palla bassa in area anticipa tutti in scivolata, impattando però male il pallone che finisce alto. Alla pressione dell'Afforese, gli ospiti rispondono con le ripartenze di Bonuso e mettendo pressione alla difesa. Pressione che porta frutti al 12', dove un incomprensione nelle retrovie permette a Santi di impossessarsi del pallone, anticipando poi anche l'uscita del portiere con una scivolata che gli permette di spingere la sfera in rete. L'Idrostar sfrutta l'inerzia del gol per portarsi in attacco con la rapidità di D'Elia e Costantini ma Staurenghi tra i pali non si lascia sorprendere. Dopo pochi minuti Pesatori, appena entrato in campo, trova spazio a bordo area per far partire un tiro potente che si insacca inesorabilmente nell'angolo opposto per il vantaggio dell'Afforese: un ultimo gol che sottolinea l'equilibrio tra le due squadre, che non hanno mai smesso di darsi battaglia mettendo in mostra la loro buona intesa e rapidità.

IL TABELLINO

AFFORESE-IDORSTAR 3-2

AFFORESE: D'Anna, Donarini, Guastamacchia, Mouncif, Esposito, Negash, El Fradi, Staurenghi, Cappello, Pesatori, Meini.

IDROSTAR: Hoxha, Falcone, De Luise, Suman, Cannova, Bonuso, De Rosa, Costantini, Ahmed , Santi, D'Elia.