Perrone e Tagliaferri bomber di giornata

La partita disputata fra Opera e Osal Novate ha divertito tutti i presenti. Le due squadre equilibrate sia per tecnica che per temperamento, hanno giocato con lealtà e giusto spirito competitivo. A valorizzare l’atmosfera pacifica è stato anche il comportamento esemplare della tribuna che ha assistito alla partita in maniera attiva ma silente, belli anche gli applausi dei tecnici avversari per complimentarsi con i giocatori che hanno contrastato bene l’azione dei propri pulcini.



Emanuele Perrone per l’Osal Novate. All’inizio Opera parte in maniera offensiva, per molto tempo si rimane nella metà campo avversaria cercando di conquistare ripetutamente un risultato che non ha voglia di essere centrato. Stefano Strazzer è il giocatore più energico in questa fase, continua a correre durante tutto il match con molta energia pari a Diego Vargas dei verdenero. A fare da spalla a Strazzer ci sono Alessandro Tagliaferri in prima linea e Francesco Gementi che cerca in tutti in modi di servire degli assist ai due compagni. Gementi tenta anche lui qualche tiro, come quello al 5’ che viene sapientemente parato dal numero 1 dell’Osal, Luca Mariani. Mariani sia in questo tempo che nell’ultimo dà il meglio di sé riuscendo a bloccare moltissimi tiri calciati soprattutto da Strazzer e Tagliaferri. Dopo un inizio un po’ incerto anche l’Osal fa sentire la sua presenza sul campo. Vargas riesce a conquistare palla e risale tutto d’un fiato verso Lorenzo Cerina, quasi in zona area piccola senza arrestarsi neanche per un attimo, calcia un tiro potentissimo che sfiora il palo della porta uscendo dalla linea. Da qui prendono coraggio i due Leonardo, Meduri e Anastasi. In particolare quest’ultimo mostra particolare ricercatezza tecnica nei dribbling che gli permettono spesso di mantenere un certo controllo sull’avversario, fatto salvo l’arrivo improvviso di Strazzer che gli ruba la palla tentando un tiro da metà campo intorno al 9’ minuto. Da qui la situazione si ribalta, la squadra di casa va fuori controllo e l’Osal ne approfitta. Emanuele Perrone mentre risale passa a Lorenzo Colauzzi che riceve e lancia verso Vargas che tira il pallone fuori area. Il primo gol per i verdenero arriva a seguito di un calcio d’angolo lanciato proprio in direzione del compagno Perrone che si trova leggermente indietro rispetto alla calca. Perrone, senza pensarci, tira di riflesso contro il portiere e segna al 13’, poco prima del fischio dell’arbitro.

Secondo tempo in pareggio. Come da prassi, al cambio tempo corrispondono tanti cambio giocatore. Questo permette maggior dinamismo in campo da parte di entrambe le squadre, il ritmo è molto sostenuto. Per tutta la durata di questo secondo tempo nessuna delle due fazioni riesce a sormontare l’altra. Tra le azioni più belle: al 5’ il portiere Cerina esce in scivolata per bloccare l’avanzata di Samuel Meduri, la palla deviata finisce tra i piedi di Vargas che approfittando della porta libera tenta un tiro potente, che fortunatamente per l'Opera, esce fuori. Subito dopo sempre Samuel cerca di tirar di nuovo contro il portiere che però blocca il pallone. L’accoppiata offensiva 7 e 8 dà il meglio di sé. Difendono molto bene smarcando spesso l’avversario sia Tommaso Tranchese che Federico Tricca. All’11’ minuto sembra quasi che l'Opera stia per rimontare quando a seguito del calcio di Strazzer dalla bandierina, Simone Robertucci con convinzione tira verso lo specchio della porta impedito però dallo scudo umano di Emiliano Vacca. Negli ultimi minuti di partita, si avverte tanta stanchezza nei ragazzi.





Tagliaferri alla conquista del punteggio. Protagonista dei primi minuti è Tommaso Capurro che prova e riprova a segnare. Sembrerebbe che la padrona di casa gestisca bene il gioco, ma che abbia un po’ di timore a segnare, anche qui Tricca conquista il territorio. Il gol del pareggio arriva subito, intorno al 4’. Tagliaferri in ribattuta al portiere che si difendeva dal suo tiro precedente, lancia in risposta, conquistando però l’agognata rete. Anche Robertucci si impegna molto in questa fase finale. Questo tempo però mostra le strabilianti doti di Cerina, impavido e con estremi riflessi pronti salva il risultato in più di un’occasione. Per lui arriveranno anche gli applausi dal tecnico Antonio Bruno e il dirigente Giuseppe Pendolino avversari, che ad alta voce in più di un’occasione esclameranno: «Bravo il portiere!» incitando i loro ragazzi a non arrabbiarsi e a complimentarsi con la sua prontezza. La prima occasione in cui Cerina mostra le sue abilità si presenta intorno al 6’, quando per evitare il la falcata di Colauzzi seguito e contrastato da Pasquale Pastano, esce, ruba palla e lancia lungo in fondo alla seconda età campo. Segue una parata incredibile che vede come protagonista sempre il numero 9 dell’Osal. Colauzzi solo con il pallone avanza velocemente sulla fascia laterale sinistra, Cerina è fuori dal perimetro della porta e proprio in quel momento, in linea con il palo sinistro, tira cercando di insaccare la palla nell’angolo. Cerina con uno scatto rapidissimo rientra in scivolata bloccando il pallone lì all’angolo con tempestività immediata. Seguiranno prima del fischio finale altre due parate formidabili. In totale armonia, le due squadre decidono di giocare un quarto tempo in maniera amichevole.

IL TABELLINO

OPERA-OSAL NOVATE 2-2

RETI: 13’ Perrone (ON), 4’ tt Tagliaferri (O).

OPERA: Saggiante, Tranchese, Lemma, Tagliaferri Pacifi, Capurro, Gementi, Siena Mayra, Cerina, Tricca, Robertucci, Strazzer. A disp. Pastano. All. Perico.

OSAL NOVATE: Mariani, Crisafulli, Vacca, Anastasi, Meduri Leonardo, Meduri Samuel, Vargas, Colauzzi, Govi, Perrone.