Scirocco mette il lucchetto ma Perolo riesce comunque a girare la chiave

Mattinata di grande intensità tra Cob 91 e Club Milano, che se le "cantano" sportivamente portando a casa un pareggio dal retrogusto differente. I rossoblù vengono infatti raggiunti in extremis dalla rete di Perolo che riequilibra le sorti di un match molto combattuto in cui il segno "x" è probabilmente il verdetto più corretto. Nel complesso due gruppi particolarmente affiatati, con guide tecniche inedite e tanta voglia di porre le basi prima del grande salto dell'agonistica.

MASSARO SEGNA SUL GONG

I padroni di casa si schierano con un compatto 3-4-1 con Roncon unica punta, rispondono i crociati con un 4-3-1 votato a innescare la rapidità di Massaro. Differenti moduli significa differenti stili di gioco ma anche punti di contatto, a cominciare dalla "tonnara" di contrasti tra le due mediane. I rossoblù si affidano molto alle giocate individuali di Meroni, il quale deve sempre fare un super lavoro per districarsi tra i calzettoni avversari. Più corale la manovra del Club Milano, capace di accompagnare la punta con le due mezz'ali Perolo e Cuneo, e di reggere benissimo difensivamente. In tal senso da rimarcare la prova di Tracanella, esile ma tignoso e tra i migliori in campo nella classifica virtuale. Serve qualche minuto per vedere la prima azione da gol, in realtà triplice e in rapida successione: sono i calci d'angolo a fruttare i pericoli per la porta di Scirocco, sempre attento anche da distanza ravvicinata. La difesa della Cob cerca di non farsi prendere in velocità, tuttavia il primo errore rischia di costare carissimo visto che Bolchi arriva alla conclusione su suggerimento di Perolo con una falcata troppo lunga. La seconda distrazione è fatale e questa volta Massaro buca la porta sulla respinta di Scirocco, consegnando alla squadra il punto federale.

Christian Scirocco, Andrea Cimino e Yaya Meroni della Cob 91

DE SERIO SENZA TIMORI

Nella seconda frazione il Club Milano opera un solo cambio, mentre Cimino attua qualche rotazione in più senza stravolgere l'assetto. Là davanti tocca ora a Nuzzi, il quale deve comunque combattere contro la rodata coppia centrale avversaria, in mediana ecco la potenza e i muscoli di De Serio. Veemente avvio della Cob che colpisce una doppia traversa ravvicinata proprio con la punizione dalla distanza di De Serio, sul tap-in Centimeri manca il gol di un soffio. I viaggianti non si scompongono e continuano a pungere in contropiede, sfruttando correttamente l'ampiezza del campo sintetico: ennesimo sprint di Bolchi sulla sinistra, Scirocco pianta i tacchetti e respinge l'assalto. Dopo aver sfiorato il raddoppio con il solito Massaro (su invito di Tracanella), i rossoblù impattano lo score con un'azione identica a quella di apertura: punizione di De Serio, il portiere Gonzalez non trattiene e Centimeri raccoglie senza commettere fallo il pallone dell'1-1. Cala il sipario un altro doppio intervento degno di nota di Scirocco, prima su Bolchi e poi su Ducceschi.

Club Milano classe 2010 in posa

PARI E PATTA IN EXTREMIS

Abruzzese completa le rotazioni con gli ingressi di Papaleo e Petrillo, Cimino si affida alla mediana tutta quantità e qualità con De Serio e Meroni per trovare qualche soluzione imprevedibile. Il canovaccio non cambia faccia ma le energie cominciano a scarseggiare e qualche contrasto ruvido ma regolare spezza un po' il ritmo della gara. A ravvivare il finale contribuisce la rete del vantaggio Cob, siglata da De Serio ancora su calcio piazzato con la complicità di Gonzalez che valuta male il rimbalzo (la palla poi sfila e bacia il palo interno prima di insaccarsi). Tutta la panchina e la squadra rincuorano subito il compagno, anche se il rammarico sul suo volto lascerà ancora qualche traccia. Il Club Milano non ci sta a perdere e chiede un rigore per il contatto tra Massaro e Scirocco: l'attaccante anticipa il portiere venendo poi travolto dall'uscita, certamente un penalty che sarebbe stato accordato alla presenza di un fischietto ufficiale. Poco male perché la ricompensa meritata arriva al fotofinish, con Perolo abile e fortunato a pescare la stoccata vincente successiva a una respinta da calcio d'angolo: la palla pizzica la gamba di un giocatore avversario quanto basta per disorientare Scirocco, è 2-2.

Cob 91 classe 2010 al completo

IL TABELLINO

Cob 91-Club Milano 2-2

RETI (0-1,1-0,1-1): 20' Massaro (Cl), 12' st Centimeri (Co), 12' tt De Serio (Co), 20' tt Perolo (Cl).

COB 91: Scirocco, Ambrico, Corvino, Vagni, Nuzzi, Cocozza, Cimino, Russo, Vitale, Centimeri, De Serio, Meroni Rivolta, Roncon. All. Cimino. Dir. Brambilla.

CLUB MILANO: Gonzalez Vidal, D'Anolfi, Mazara Contres, Caroli, Tracanella, Cuneo, Perolo, Pisanty, Massaro, Papaleo, Bolchi, Petrillo, Ducceschi. All. Abruzzese. Dir. Massaro, Ducceschi.