Per la scuola calcio saremo su nove campi di Milano

Incomincia un altro weekend di gare per l'attività di base e noi siamo pronti per darvene un resoconto completo: questa settimana saremo su nove campi del milanese per seguire le partite disputate da Esordienti e Pulcini (clicca qui per vedere l'elenco completo). A fine match, potrete vedere la cronaca dei nostri inviati direttamente sul sito, cercando nell'apposita sezione Scuola Calcio.

Come sempre, app alla mano, potrete aggiornare voi stessi i risultati e inviarci foto e video e rendervi protagonisti di ciò che accadrà sui rettangoli verdi. Vi aspettiamo numerosi!