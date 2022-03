Boriani ne fa tre, Trezzani compie una parata strepitosa e il Club Milano vola

Grandi giocate, tanto divertimento e gol a grappoli. Non è mancato proprio nulla nella sfida fra Club Milano e Milan, capaci di realizzare ben dieci reti: otto le hanno segnate i crociati, due le rossonere. Grandi protagonisti del match sono stati Boriani per i padroni di casa e Di Lernia per gli ospiti, autori entrambi di una doppietta. A completare il tabellino dei marcatori Diego Cellamare, Di Nunno, Lanzillotta, Grechi e Garieri.

SUPER BORIANI

Bastano appena due minuti per assistere al primo gol di giornata. La firma è di Boriani, più lesto di tutti a fiondarsi su una respinta e a ribadire in tap in. Incassata la doccia fredda, il Milan reagisce e agguanta il pari. Carfi recupera la sfera a metà campo e serve Di Lernia che controlla e con un diagonale sinistro chirurgico la mette all'angolino. Il Club Milano, però, segna subito altre due reti: la prima con Diego Cellamare, bravo a recuperare un pallone alto e a insaccare, la seconda ancora con Boriani. I crociati realizzeranno altri due gol nel primo tempo, firmati Di Nunno, da pochi passi dopo un bello scambio col solito Boriani, e Lanzillotta, con un sinistro da fuori area. Prima, però, la doppietta di Di Lernia, servita da Giulizia e precisa ancora una volta a mettere la sfera a due dita dal palo.

BATTAGLIA

Ad inizio ripresa, dopo due grandi interventi di D'Ambrosio, il Club Milano realizza il suo sesto gol di giornata. Angolo di Su, inserimento di Grechi e palla in fondo al sacco. Malgrado i gol di scarto, il Milan non molla e disputa una seconda frazione di buon livello. Bestetti e Aio se la cavano bene in difesa, sfruttando la loro fisicità, mentre Colombo prova a impostare l'azione offensiva, esibendosi anche in qualche dribbling. A finalizzare ci prova la solita Di Lernia, ma il suo tentativo viene questa volta neutralizzato da Trezzani. Poi, i crociati riprendono terreno e si rendono pericolosi con la conclusione di Di Nunno, che scheggia il palo. Poco più tardi, arriva il sesto gol dei padroni di casa di Garieri.

VOLO D'ANGELO

Nel terzo tempo il Milan cresce ulteriormente: le sortite offensive di Boriani vengono neutralizzate dalla retroguardia rossonera, mentre in fase offensiva si rende pericolosa anche Prandi che si accentra e calcia di sinistro, ma il tentativo non va a segno. Ma la rossonera più pericolosa è sempre lei, Di Lernia. Dal limite dell'area, a metà frazione, fa esplodere una conclusione tanto forte quanto precisa, ma Trezzani è stratosferico nel respingere il tiro, regalandosi una parata da fuoriclasse nel giorno del suo compleanno. A pochi minuti dal termine, il Club Milano trova anche l'ottavo centro di giornata con la doppietta di Diego Cellamare, servito bene da Boriani e bravo a smarcarsi e a concludere a rete, chiudendo così la scorpacciata di gol fra Club Milano e Milan.

IL TABELLINO

CLUB MILANO-MILAN 8-2 (3-0)

RETI: 2', 8' Boriani (C), 5', 10' Di Lernia (M), 7', 16' tt Cellamare D. (C), 16' Di Nunno (C), 21' Lanzillotta (C), 2' st Grechi (C), 15' st Garieri.

CLUB MILANO: Trezzani, Lanzillotta, Esposito, Gambini, Grechi, Piga, Cellamare D., Garieri, Boriani, Di Nunno, Cellamare F., Gagliano, Roccamatisi, Su.

MILAN: D'Ambrosio, Colombo, Gulizia, Marti, Gonzalez, Bestetti, Di Lernia, Aio, Sormani, Raso, Dan, Libretti, Prandi, Carfi, Haxhiu.