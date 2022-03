Carella e Modolo regalano spettacolo; Lasiepe doppietta nel finale

Partita spettacolare e piena di emozioni quella tra Afforese e Alcione, che ha visto tanto agonismo in campo e tanti gol. Entrambe le squadre partono con la voglia di vincere, cercando subito giocate in verticale per cercare le punte e attaccare l'area. L'Afforese ci crede di più ad inizio match e va in vantaggio due volte, ma viene in entrambi i casi raggiunta dagli orange, che poi riescono a vincere nella seconda parte di partita. Una bella sfida nel complesso con entrambe le squadre concentrate e che non hanno mollato fino alla fine, continuando ad esprimere lo stesso calcio con la stessa intensità per tutta la durata dell'incontro.

La squadra dei 2011 dell'Alcione con il tecnico Luca Bonavolontà

INIZIO INTENSO

La prima occasione della partita capita sui piedi del talento Gabriele Carella, che si inserisce sulla trequarti e calcia in porta tirando forte colpendo in pieno la traversa. Simone Modolo al centro della difesa dell'Alcione è un vero e proprio punto di riferimento per tutta la squadra; usa il fisico per spostare qualunque avversario e quando esce palla al piede è un vero e proprio regista. Una bella presenza nel reparto difensivo dell'Afforese è Matteo Pesatori, che tiene molto bene Samuele Barbieri, non permettendogli quasi mai di andare via palla al piede. Luca Miele dà equilibrio al centrocampo dell'Afforese insieme a Mikyas Negash e insieme riescono a dialogare per sfruttare in verticale la rapidità di Mattia Cappello. Succede proprio questo all'8' quando Cappello viene pescato in profondità: il centravanti raccoglie, si gira, punta la porta e arrivato in area calcia con freddezza riuscendo a battere il portiere Bruno Cascino. Nel finale di primo tempo rispondono gli orange con una grandissima giocata sulla sinistra di Manuel Lasiepe che salta un uomo e mette un cross perfetto in area: il velo intelligente di Barbieri favorisce l’inserimento alle spalle di Roberto Tronchetti che al volo di destro spedisce il pallone alle spalle di Daniele Berinato con un grandissimo gol.

BOTTA E RISPOSTA

Il Secondo tempo si apre con un calcio d'angolo battuto perfettamente dall'Afforese con Gabriele Meini che mette sulla testa di William Bonsignore un pallone con scritto "spingimi": il numero 11 rossonero sfrutta i suoi centimetri per saltare più in alto di tutti e toccare in rete il gol del 2-1. A rispondere allo svantaggio ci mettono soltanto cinque minuti gli ospiti: Carella recupera palla al limite, punta la porta e calcia forte in diagonale trovando un palo-gol veramente splendido e che rimette tutto in parità. C'è spazio anche per le grandi giocate dei portieri con una grande azione di Lasiepe in area di rigore, la cui conclusione forte è respinta con i piedi da uno straordinario Berinato. Ancora una volta incisivo Carella al 14': grandissima giocata di Bianchi a liberarsi al limite dell'area, l'appoggio è per il numero 7 degli orange che calcia di prima intenzione; ne esce una conclusione imparabile all'incrocio dei pali che porta in vantaggio la squadra di Bonavolontà.

La squadra dei 2011 dell'Afforese con il tecnico Silvio Pipoli

FINALE ACCESO

Parte subito con un gol il terzo tempo di partita con un gol dopo appena due minuti ancora di Carella, che firma la tripletta personale; direttamente da calcio d'angolo il numero 7 cerca la porta con un tiro ad effetto, che finisce direttamente in porta per un gol a dir poco incredibile. L'Afforese comunque non molla e prova a dare tutto anche con la qualità e la voglia di Stefano Chen e Hakeem Walabo, ma non riesce a trovare altri gol nonostante i tentativi non siano stati pochi e il gioco espresso di livello. L'Alcione batte intelligentemente una punizione dal limite con il tocco corto di Lasiepe per il destro potente di Bianchi, che si insacca nell'angolo con Berinato che non ci può arrivare. Nel finale c'è spazio per la meritatissima doppietta di Lasiepe: prima recupera una bella palla in area di rigore e calcia in porta con forza trovando la rete, poi va di precisione nell'occasione successiva due minuti più tardi, dove cerca l'angolo con un tocco morbido che non lascia scampo all'estremo difensore di casa. La partita è stata tutto sommato corretta ed entrambe le squadre hanno contribuito a far vedere un bel calcio.

IL TABELLINO

AFFORESE-ALCIONE 2-7

RETI: 8’ Cappello (AF), 14’ Tronchetti (AL), 5’st Bonsignore (AF), 10’st Carella (AL), 14’st Carella (AL), 2’tt Carella (AL), 7’tt Bianchi (AL), 13’tt Lasiepe (AL), 15’tt Lasiepe (AL).

Afforese: Berinato, Zorzella, Pesatori, Tamofo, Miele, Chen, Cappello, Negash, Meini, Ciardello, Bonsignore, Visentin, Walabo, Setzu. All. Pipoli. Dir. Cappello.

Alcione: Cascino, Arrigotti, Rango, Bianchi, Modolo, Carella, Tronchetti, Lasiepe, Barbieri.