Guadagna apre le danze, ma Carulli, Chiodi e Cinerari la ribaltano

Niente da fare per gli Aquilotti, che per quanto espresso complessivamente durante la gara, avrebbero meritato almeno il pareggio, mentre gli ospiti della Lombardia Uno sono stati bravissimi a resistere all'assedio del primo tempo, non scomporsi mai e ribaltare una gara che si era fatta molto difficile. Alla grande incornata di Guadagna, risponde il tiro da fuori sotto l'incrocio di Carulli. Chiodi segna il sorpasso in mischia mentre Cinerari chiude la gara nel finale.

RITMO MA RETI BIANCHE

La gara entra subito nel vivo con entrambe le squadre che si pongono in maniera aggressiva, facendo pressing alto su tutte le palle. Nella fase iniziale è l'Aldini ad avere il predominio territoriale, mentre gli ospiti si affidano al contropiede. Al 5' la prima occasione: Pittella salta secco un avversario scaricando per Dossi, il cui destro a giro esce di poco. Dopo pochi minuti il pressing alto di Marinetti trova il giusto premio o quasi: anticipo secco sull'avversario e cross col contagiri. La palla viene respinta ma resta nella zona calda dell'area, Mariello è il più rapido di tutti a trovare la sfera, ma il tiro in spaccata si alza clamorosamente sopra la traversa. Il rischio più grosso per i padroni di casa se lo prende Meraviglia, che nel giro palla rischia molto sul pressing di Chiodi, che però non è abbastanza svelto da sfruttare il rimpallo e segnare. Di seguito rischiano ancora i padroni di casa, quando il solito Chiodi allarga per D'Amore, ma arriva di gran carriera Mariello che salva tutto, ma la deviazione fa la barba al palo rischiano un autogol clamoroso. Al quarto d'ora è ancora Mariello a sfiorare l'apertura delle marcature: Trimboli apre bene per il terzino destro il cui tiro però esce a lato di poco. Nel finale Pittella si muove ancora una volta bene sul centro destra, trovando Trimboli tutto solo in area, che stoppa e calcia di collo. Il tiro però è centrale e trova l'attenta risposta di Schembari.





I ragazzi di Falzea pronti alla gara

BOTTA E RISPOSTA

Inizia il secondo tempo così come era finito il primo: grande pressing dell'Aldini che schiaccia nella propria metà gli ospiti, che tentano la manovra insistita ugualmente con grande coraggio e personalità. Ed ecco al 4' arrivare l'incursione di Zelioli per vie centrali, la scucchiaiata del centrale per Dossi è perfetta, ma l'esterno destro calcia con troppa fretta e la palla si impenna sopra la traversa. Al 5' finalmente la gara si sblocca: Dossi mette l'ennesimo cross perfetto su cui impatta in maniera eccelsa Guadagna, che gira la palla all'incrocio dei pali opposto sbloccando la gara. Continuano a spingere gli Aquilotti, ma senza trovare il raddoppio, da un contropiede fallito nasce paradossalmente il gol del pareggio. Carulli riceve sul grande anticipo del compagno e calcia dai 20 metri. Il destro è grandioso e s'infila sotto l'incrocio non lasciando scampo a Lanotte. Sempre il numero 1 di casa nel finale di tempo perde palla nel corso di un giro palla sul centro sinistra, ma è superlativa la chiusura in spaccata di Zelioli sul tiro di Furno.

Gli Aquilotti di Santi

RIBALTONE

Dopo essere calati nel finale di primo tempo, i padroni di casa hanno ancora l'avvio migliore: Trione ruba bene palla in posizione offensiva appoggiando per Marinetti, che da buona posizione però spara alto. Ancora Marinetti si mette in mostra di qui a poco con una bella iniziativa sul centro destra, la palla per l'inserimento di Monti sarebbe perfetta, ma è attentissimo Aguiari a chiudere. La Lombardia è invece pericolosa da calcio piazzato: punizione dal centro destra di cui si occupa Chiodi: il destro secco sul palo di Meraviglia trova però la grande l'attenta risposta di quest'ultimo, bravo a non farsi ingannare dall'apertura della barriera. Sempre da calcio piazzato l'altra grande occasione del tempo: Dossi prova dal centro sinistra, la conclusione viene deviata dalla barriera ma colpisci ugualmente la traversa a portiere battuto. Occasione clamorosa per i padroni di casa. Il calcio è strano come si suol dire, e gli ospiti raccolgono a piene mani quanto seminato tra secondo e terzo tempo: punizione dalla distanza di Carulli, messa giù molto bene da un compagno, la palla rimane in mezzo all'area e ci si avventa Chiodi che sigla con freddezza l'1-2. Si fa confusa e frenetica a questo punto la gara: su angolo Carulli sfiora un altro eurogol in sforbiciata, alta di poco. Sul versante opposto i padroni di casa danno tutto per cercare il pareggio, il più pericoloso resta Guadagna: sia su calcio d'angolo, sia quando impegna Schembari con una botta da fuori area, ma non c'è nulla da fare oggi per i padroni di casa. All'ultimo minuto il gol che chiude la gara: contropiede perfetto degli ospiti, che servono bene sulla corsa Cinerari, che non sbaglia a tu per tu con Lanotte togliendo la ragnatela dall'incrocio dei pali valida per il finale di 1-3.

IL TABELLINO

Aldini - Lombardia Uno 1 - 3

RETI: 5' st Guadagna (A), 11' st Carulli (L), 15' Chiodi Daelli (L), 20' Cinerari (L).

ALDINI: Lanotte, Mariello, Marinetti, Monti, Zelioli Andrea, Trimboli, Dossi, Moroni, Pittella, Guadagna. A disp. Meraviglia, Brini, Trione.

LOMBARDIA UNO: Schembari, Di Falco, Abd El Wahab Maher, Capelli, Cinerari, Aguiari, Carulli, Cortese, Tanga, Chiodi Daelli, D'amore. A disp. Molluso, Furno.

LE INTERVISTE

Al termine della gara i due tecnici danno la loro lettura della gara:

Santi:«Siamo sulla strada giusta, rispetto a settimana scorsa abbiamo fatto dei passi in avanti, piano piano mostreremo quello che sappiamo fare».

Falzea:«Dopo un avvio difficile ci siamo sciolti, cerchiamo sempre di giocare secondo il nostro credo, i ragazzi devono imparare a giocare la palla fin da piccoli. Grande soddisfazione vedergli ogni tanto fare la giocata giusta e intelligente che gli richiedo».