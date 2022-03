Il Real Milano insegna l'arte del dribbling

«Nel 2022 la scuola calcio, bacino di tutte le società sportive, diventa sempre più fondamentale», a sottolinearlo, a Vimodrone, il presidente del Real Milano Pierangelo Di Pasquale e il direttore tecnico della scuola calcio Vito Martellotta, autori di un corso serale dedicato a tutti gli istruttori della pre-agonistica, “L’arte del dribbling”. Il titolo, scelto da Pierangelo Di Pasquale per la prima serata di una serie programmata di incontri, è di un corso volto a coinvolgere, istruire ed aiutare tutti i ragazzi e gli istruttori impegnati nel progetto di costruzione dal basso partito anni fa a Vimodrone, ma che solamente nell’ultimo anno ha portato a risultati concreti.

Il progetto di creare una cantera all'interno del Real Milano è nato all’incirca nel 2014 con l’ingresso in società di Alberto Toniolo e Vito Martellotta al fianco dell’allora presidente Angelo Di Pasquale e che negli anni successivi alla morte del presidente ha portato come picco massimo, nel lungo periodo, il tesseramento di 500 addetti ai lavori tra istruttori, atleti e dirigenti. Diversi i nomi nati a Vimodrone e sfociati nel professionismo tra cui Simone Riva e Andrea Fedeli, sulla sponda Piacenza, oltre all’ultima uscita riguardante il passaggio di Peverini alla Giana Erminio. Tra i rientranti dopo un’esperienza divisa tra Monza e Inter figura il nome di Matteo Di Palma, mentre tra gli astri nascenti e le giovane promesse nella categoria allievi figurano Riccardo Toniolo, Gabriele Gadda, Andrea Fresca e su tutti Klint Kekezi e Michele Valtorta, tutti ragazzi che hanno cominciato al Real Milano dal primo anno di calcio e oggi sono pronti allo sbarco tra i “grandi”.

Il lavoro dal basso è la chiave della società che punta ad inserire gradualmente diversi giocatori all’interno della prima squadra: la formazione attenta degli istruttori tra cui figurano nomi storici come Massimo Donatelli e Cesare Manca è essenziale per raggiungere grandi traguardi. L’inserimento delle figure femminili come Alessia Guglielmo è un altro passo importante per una scuola calcio in costante evoluzione, oltre al lavoro importantissimo del direttore organizzativo Giuseppe Amoroso.