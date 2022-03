Lucarelli come Lautaro, Bucci straordinario a centrocampo: l'Ausonia dà spettacolo

Spettacolo in via Bonfadini tra Ausonia e Barona alla terza giornata del campionato primaverile degli Esordienti. Tanta qualità, tanti gol segnati, 12, e, soprattutto un grande spirito agonistico che rende viva la partita sin dai primi minuti. Il merito di una gara molto divertente va, soprattutto ai colpi e alle giocate di Bucci e Lucarelli, i migliori dell’Ausonia, e ai gol di Concetti (Ausonia) e Giancone (Barona), senza dubbio i più belli della giornata. Alla fine sarà 9-3 per i padroni di casa, scatenati nel secondo e nel terzo tempo, dopo che il primo era terminato sullo 0-0. Lucarelli imita Lautaro Martinez con una bella tripletta, mentre Bucci si mette in mostra con due reti, le stesse del compagno di squadra Buonocore. A completare il tabellino dei padroni di casa uno sfortunato autogol di Torres, autore comunque di una bella partita. Il migliore degli ospiti rimane, tuttavia, Giancone, che segna due dei tre gol finali.

Giancone, l'autore della doppietta per la Barona

Partenza a rilento. Nonostante fin da subito Ausonia e Barona mettano in campo grande dinamismo, i primi 20 minuti terminano senza gol. Le due squadre ci provano, ma i due portieri – Sansiviero per i neroverdi e Magnani per gli azzurri – sono grandi protagonisti. Carletti, De Bellis e Buonocore sono i più ispirati nell’Ausonia allenata, per l’occasione, dall’allenatore dei 2010 Marco Quattrocchi. Mentre la Barona esalta i grandi riflessi del portiere avversario con Liberatori, che non trova il gol per pochissimo. Dopo lo 0-0 iniziale, però, l’Ausonia, guidata dai sontuosi Lucarelli, Bucci e Buonocore si scatena. Nella ripresa arrivano quattro gol totali nei primi tre minuti. I padroni di casa vanno sul 2-0 con Lucarelli e l’autorete di uno sfortunato Torres, prima che Giancone riapra l’incontro con una bordata da fuori area che batte l’incolpevole Sansiviero e si infila sotto la traversa. Neanche il tempo di esultare, però, che Lucarelli vola sulla destra e serve Buonocore per il 3-1.

Continua lo show. I quattro gol immediati svegliano la partita e le occasioni, soprattutto per l’Ausonia, fioccano. Quattrocchi porta in attacco Lucarelli, mentre Bucci continua a inventare a centrocampo, con dei lanci e dei tempi da grande regista. Da una sua incursione nasce il poker neroverde. Il tiro del numero 5 è parato bene da Magnani, bravissimo nonostante i gol subiti, che non può fare niente sul tap-in di Buonocore. Dopo pochi minuti lo stesso portiere compie due miracoli su Bucci e Concetti, evitando il quinto gol e, quando sembra che l’Ausonia possa allungare ancora, Giancone realizza la doppietta e fa chiudere il secondo tempo sul 4-2. Nel terzo i padroni di casa spengono subito l’entusiasmo degli ospiti, segnando altre due reti in sei minuti. Bucci prima segna, poi mette in mezzo un pallone perfetto per Buonocore, che realizza la sua seconda rete. La partita continua a essere bellissima, anche grazie a una Barona che, pur sotto nel punteggio, non si dà per vinta. Tra il 12’ e il 16’, però, arrivano il settimo e l’ottavo gol grazie a una punizione di Lucarelli sotto la traversa e a un siluro da fuori di Concetti che va dritto sotto l’incrocio. Liberatori realizza il gol della bandiera per la Barona, sfruttando, da rapace dell’aerea, una respinta di Sansiviero, prima che Bucci fissi il risultato sul 9-3 complessivo. Doppietta meritata per il centrocampista, autore di una gara sontuosa, in cui mette in mostra una classe sopraffina.

IL TABELLINO

AUSONIA-BARONA SPORTING 1971 9-3

RETI (0-0, 4-2, 5-1): 1' st, 11' st e 12' tt Lucarelli (A), 2' st aut. Torres (A), 3' st e 19' st Giancone (B), 3' st e 6' tt Buonocore (A), 1' tt e 20' tt Bucci (A) 14' tt Concetti (A).

AUSONIA: Sansiviero, Lucarelli, Laudati, Carletti, Bucci, Concetti, La Bella, De Bellis, Senestraro, Buonocore. All. Quattrocchi.

BARONA SPORTING 1971: Magnani, Torres, L. Liberatori, Cugliari, Ibrahim, Eyob, Porcelli, Moreira, Scuri, S. Liberatori, Crugliano, Amato, Giancone. All. Mastromarino