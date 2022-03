Mondiali, L'Abbruzzi, Pjetrushi e Tognon scatenati segnano una doppietta ciascuno

Il Villa ospita una Masseroni in grande forma: Mondiali, L'Abbruzzi, Pjetrushi e Tognon, insieme a Dicensi, portano in scena una gara scoppiettante e ricca di colpi di scena. Dall'altra parte del campo, la padrona di casa ci mette grinta e coraggio, insieme a tanta forza di volontà: Rossetto e Meldoli, ne sono il chiaro esempio, che vanno in rete nel primo e nel secondo tempo e inseriscono i loro nomi nel tabellone dei marcatori di giornata.

L'EQUILIBRIO

Nel primo tempo le squadre partono subito forte per cercare la via del gol: i due estremi difensori si sono subito fatti vedere con parate importanti per tenere il risultato sullo 0-0. A sbloccare il punteggio sono gli ospiti a metà della prima frazione con Riccardo Mondiali che è bravo a trovare il varco giusto ed a insaccare alle spalle di Ranieli. La reazione bianconera però non si è fatta attendere: dopo appena due minuti Francesco Rossetto firma il pari ribattendo in porta dopo un'iniziale parata di Germiniani. Tutto da rifare dunque per la Masseroni, che nonostante le numerose azioni non riesce a ritrovare il vantaggio prima del fischio finale del primo tempo.

LE OCCASIONI

Il secondo tempo inizia subito con il botto: non passa neanche un minuto e Massimo Meldoli trova il gol del weekend: tiro da centrocampo potente e preciso che va a togliere le ragnatele dall'incrocio dei pali, un gol di rara bellezza imparabile per qualsiasi portiere. Nonostante lo schock iniziale per la rete subita a freddo, gli ospiti non demordono e attaccano con insistenza: prima è Garofalo a sfiorare il gol dopo una bella azione personale, ma il suo tiro finisce alto di un soffio, poi è Pjetrushi ad avere una doppia occasione ma prima il suo tiro viene parato da Ranieli e poi la sua ribattuta viene respinta sulla linea da Donzelli. In seguito Ranieli si rende nuovamente protagonista con altre parate di altissimo livello, ma non può niente nel finale sul tiro di Riccardo Mondiali che, dopo aver ricevuto palla da Garofalo, va in rete.

LA GOLEADA

Il pressing alto e costante degli ospiti inizia a farsi sentire. Il gol arriva subito con Mattia L'Abbruzzi, che dal limite dell'area ha tirato fuori dal cilindro un mancino strepitoso che si è insaccato sotto l'incrocio, un gol da urlo su cui Ranieli non ha potuto nulla. Dopodiché al 9' c'è gloria anche per Tomas Pjetrushi, che trova il destro a giro sul palo lontano che permette alla Masseroni di trovare il doppio vantaggio, 4-2. Da questo momento diventa un assedio ospite, con un blackout totale dei bianconeri. All'11' Giovanni Tognon trova il gol con un pallonetto delizioso e 3 minuti dopo L'Abbruzzi trova la doppietta personale con un altro gol meraviglioso, rasoiata mancina che finisce sotto al sette. All'ultimo respiro arriva anche il settimo gol, ancora con Pjetrushi che finalizza un contropiede micidiale appoggiando in porta l'assist perfetto di Mondiali. Terzo tempo che finisce dunque con un pesantissimo 7-2.

IL FINALE

Nel quarto ed ultimo tempo i ritmi di gioco si sono pian piano abbassati, ma la Masseroni non si è comunque fatta da parte: passano pochi secondi dal fischio d'inizio e anche Tognon trova la doppietta personale con una ribattuta da pochi passi dopo un'iniziale risposta di Ranieli. Al 4' poi arriva il gol anche per Andrea Dicensi, che è bravo e caparbio a sottrarre il pallone dalle gambe di Meldoli ed a insaccare. Nel finale gli ospiti vanno addirittura vicini alla doppia cifra, ma Donzelli salva nuovamente sulla linea su situazione da calcio d'angolo.

IL TABELLINO

VILLA-MASSERONI 2-9

RETI (1-1, 1-1, 0-5, 0-2): 7' Mondiali (M), 9' Rossetto (V), 1' st Meldoli (V), 13' st Mondiali (M), 2' tt L'Abbruzzi (M), 9' tt Pjetrushi (M), 11' tt Tognon (M), 14' tt L'Abbruzzi (M), 15' tt Pjetrushi (M), 1' qt Tognon (M), 4' qt Dicensi (M).

VILLA: Ranieli, Bertè, Bonriposi, Chiarello, Donzelli, Meldoli, Rossetto, Bovolenta.

MASSERONI: Germiniani, Dicensi, Mondiali, Garofalo, Zecchin, L'abbruzzi, Raffa, Pjetrushi, Tognon.