Mossa e Giannotti all'unisono salvano il tiro di Gutierrez

Partita giocata intensamente fino all’ultimo minuto. Il risultato finale 2-2 sottolinea che in casa Rogoredo oggi si sono scontrate due squadre dello stesso livello. Il primo tempo si conclude in parità mentre i due successivi vengono conquistati a turno: il secondo dall’Osal Novate mentre il terzo della squadra di casa.

Doppio tocco di Mossa e Giannotti insaccano su assist di Gutierrez, bilancia sul finale Agostini. Il primo tempo parte energicamente, intorno ai primi minuti si tentano subito dei tiri in porta come quelli di Victor Raffaele, quello del piccolo ma super energico Francesco Crescente e quello di Manuel Gutierrez. In particolare Gutierrez è sotto l’attenzione di tutti in quanto pur essendo più piccolo di un anno, è un 2011, dimostra di essere all’altezza del gioco. Durante tutto il primo tempo mostra abili capacità, dotato fisicamente, è scattante e non ha paura di affrontare l’avversario, tenta un tiro fra l’incrocio dei pali all’ottavo minuto che viene però abilmente bloccato da Massimiliano Colombo numero 1 Osal. Per ciò che riguarda la squadra avversaria, mostrano grande abilità sia Luca Alessi che il capitano Leonardo Nappi e la punta Leonardo Mafrica che insieme a Matteo Agostini conquisteranno un punto allo scadere del tempo.

Intorno al nono minuto viene assegnato un calcio di punizione per l’Osal. Alessi batte da metà campo centrando quasi l’obbiettivo ma la prontezza di De Chiara Pietro, in veste da capitano in questa prima parte, evita il peggio al Rogoredo. A seguito di alcuni passaggi Gutierrez riceve e risale tutta l’area arrivando in profondità a tu per tu con il portiere tira ma il pallone rimane sospeso per un attimo sulla linea di confine tra sogno e realtà, d’istinto i due compagni Giovanni Mossa e Alessandro Giannotti corrono insieme e con un tocco corale insaccano velocemente la palla all’interno. Subito dopo ci si trova in una situazione simile dove ancora Gutierrez conta sul sostegno di Mossa che passa questa volta a Mattia Di Modugno che però non è altrettanto fortunato. La fortuna infatti si è spostata dall’altra parte del campo dove quasi allo scadere del tempo Mafrica recupera velocemente la palla che, lanciata in maniera errata, segue la linea laterale, passa ad Agostini che con un tiro netto segna il gol del pareggio.

Leonardo Mafrica non perde tempo con un gol al 5'. Si comincia in maniera energica da entrambe le parti. In questa fase entra in gioco per la squadra avversaria Gabriel Bozzarelli che fa sentire la sua presenza in campo grazie all'impavidità che lo contraddistingue. Molto veloce, quando conquista palla è faticoso stargli dietro, contrasta bene e in maniera netta l'avversario bloccandone la falcata, come quando intorno al quarto minuto, di colpo interrompe la falcata di Mohamed Ndiaye. Il contrasto di Bozzarelli permette all'Osal di riconquistare terreno e proprio a ridosso della porta Mafrica tira beccando inizialmente in palo e segnando in ribattuta. Da questo momento in poi il secondo tempo procede senza risvolti importanti da entrambe le squadre nonostante siano giocate delle belle azioni, nessuno riuscirà più a dominare sull'altro, mantenendo la partita in equilibrio anche se con un ritmo ben sostenuto. Si notano dei bei passaggi tra De Chiara, Nicolò Lodi e Tommaso Orizio, che tenta almeno un paio di volte di concludere con dei tiri purtroppo troppo alti. Per la squadra verdenera invece sono Nappi e Alex Burgazzoli a difendere bene il terreno.

Rogoredo all'attacco, Casoni determina il punteggio finale. Il terzo tempo è quello in cui la squadra di casa fa sentire di più il suo peso. A seguito di un calcio d'angolo battuto da Di Modugno, i bianconeri mantengono il dominio e, come nel tempo precedente, intorno al quinto minuto Manuel Casoni in corsa sulla fascia laterale destra segna sull'angolo sinistro della porta. Nei primi minuti di gioco, Di Modugno smarca bene gli avversari insieme a Ndiaya che verrà poi sostituito con Gutierrez. Un altro gol è quasi conquistato da Raffaele intorno al 14' a seguito di uno dei tanti calci di punizione che in questa fase batterà sempre Nappi. Giannotti smarca bene l'avversario Mafrica intorno al 16' evitando un gol che avrebbe ribaltato il risultato. Gli ultimi minuti di gioco sono molto concentrati la voglia di vittoria si percepisce in Alessi che cerca in tutti i modi di avanzare verso la porta avversaria insieme al compagno Vale Valverde.

IL TABELLINO



Rogoredo-Osal Novate 2-2

RETI (1-0, 1-2): 17' Mossa Gad Elyas/Giannotti (R), 20' Agostini (O), 5' st Mafrica (O).

ROGOREDO: Buonsanto, Crescente, Mossa Gad Elyas, Deragna, Casoni, Di Modugno, Gutierrez Da Silva, De Chiara, Lodi, Giannotti, Ndiaye. A disp. Orizio, Khella, Raffaele.

OSAL NOVATE: Colombo, Bozzarelli, Valverde Romero, Piraino Elia, Vukaj, Nappi, Agostini, Alessi, Mafrica, Burgazzoli, Punziano. A disp. Lusardi.

LE INTERVISTE



A fine partita il tecnico Stefano Caponieri commenta il match: «L'Osal Novate si è dimostrata una squadra pari al nostro livello. Peccato perché nel terzo tempo abbiamo avuto più possibilità che non siamo riusciti a concretizzare. Ad ogni modo sono soddisfatto di alcuni fraseggi di gioco che i miei ragazzi han saputo costruire. Faccio i miei complimenti a tutta la squadra e vorrei far notare che tra di loro c'era un 2011, Gutierrez, che è riuscito a rivelarsi di pari ai 2010. Non giustifico invece gli assenti perché è molto importante essere presente ad ogni partita e ad ogni allenamento, anche se devo dire che a causa di alcuni lavori di miglioramento ci stiamo un po' adattando come possiamo».